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Ángela Hidalgo con el edil Manuel Mezquita y dos residentes. ideal ANDÚJAR IDEAL

La Junta amplía en 90 las plazas concertadas en la residencia 'Los Paúles'

SERVICIOS SOCIALES ·

La Consejería de Inclusión Social incorpora 310 plazas concertadas en la provincia de Jaén a través del nuevo concierto social para 2026

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 18 de marzo 2026, 19:05

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La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha anunciado la ampliación del número de plazas concertadas en el centro residencial para personas mayores ' ... Los Paúles', pasando de 30 a 120, del total de 162 con las que cuenta este espacio gestionado por la Fundación 'Cuidar y Curar'.

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La Junta amplía en 90 las plazas concertadas en la residencia &#039;Los Paúles&#039;