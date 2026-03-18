La Junta amplía en 90 las plazas concertadas en la residencia 'Los Paúles'

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha anunciado la ampliación del número de plazas concertadas en el centro residencial para personas mayores ' ... Los Paúles', pasando de 30 a 120, del total de 162 con las que cuenta este espacio gestionado por la Fundación 'Cuidar y Curar'.

Así lo corroborado la delegada territorial de la Consejería en Jaén, Ángela Hidalgo, quien ha asegurado que este paso supone una mayor estabilidad para el recurso, seguridad para las familias, «y una mayor garantía de acceso a personas mayores en situación de dependencia de Andújar y su comarca».

Inicios

El concierto social para la atención a personas mayores en situación de dependencia se inició mediante una resolución de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de 20 de febrero de 2020.

Desde entonces, el modelo de concierto social ha permitido la incorporación progresiva de nuevas plazas sin necesidad de tramitar un nuevo expediente, facilitando la adaptación de la oferta pública a las necesidades reales de cada territorio y permitiendo la redistribución de plazas no ocupadas y la incorporación de nuevas plazas desiertas.

La novena convocatoria de ampliación ha permitido que la Junta incremente en 310 las plazas residenciales en la provincia de Jaén;95 para centros de día y 215 para residencias. En el caso concreto del espacio 'Los Paúles', el aumento en 90 plazas concertadas supondrá un desembolso de 2,7 millones de euros. Ángela Hidalgo ha puesto en valor que el incremento de plazas en la residencia 'Los Paúles' constituye un paso más en la lucha contra la soledad no deseada.