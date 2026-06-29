A QUÉ JUGAMOS

A que jugamos, se pregunta el iliturgitano de a pie, y no precisamente al ajedrez, donde la ciudad de Andújar, después de muchos esfuerzos, ha ... conseguido alcanzar lo que se denomina un nivelazo, con el ajedrez internacional que retorna con más fortaleza y fuelle. La competición internacional que reúne a jugadores de 26 países y sitúa a la ciudad entre las principales referencias del ajedrez nacional. Sera una semana de ajedrez de primer nivel. Es el II Concurso Internacional de Ajedrez Ciudad de Andújar «Lince Andújar Chess Open», una competición que se desarrollará hasta el próximo 3 de julio y que entre los destacados jugadores internacionales, hay grandes maestros y jóvenes talentos procedentes de esos 26 países. La cita consolida el crecimiento experimentado por un torneo que, en apenas dos ediciones, ha logrado posicionarse entre los eventos más relevantes del calendario ajedrecístico nacional.

La primera edición reunió a 150 jugadores de 26 nacionalidades y obtuvo una valoración muy positiva tanto por parte de los participantes como de la organización. En esta segunda edición, las cifras de inscripción han vuelto a confirmar el interés que despierta la competición dentro del panorama internacional. Además del torneo principal, la organización ha programado durante toda la semana diversas actividades paralelas destinadas a acercar el ajedrez a la ciudadanía, entre ellas torneos nocturnos, competiciones de blitz y propuestas dirigidas a niños y familias, que tendrán como uno de sus escenarios la Casa Azul. Mientras, la Estación de Referencia de la Perdiz y el Vivero, en la Sierra, se modernizan La Consejería de Medio Ambiente está ejecutando inversiones por más de 450.000 euros de estos dos centros de Lugar Nuevo Ambas instalaciones son centros esenciales para la conservación de la biodiversidad andaluza y la restauración de ecosistemas.Es el compromiso del Gobierno andaluz para mejorarlos y dotarlos del material y los recursos necesarios para optimizar su labor.

Y en tanto todo eso se consigue, por un lado, por otro tenemos que salir en la defensa del mantenimiento de la presa del Encinarejo y oponernos a su demolición pues constituye un enclave de alto valor ambiental, social, paisajístico y económico para el municipio y su comarca. Durante décadas, la existencia de esta infraestructura hidráulica ha dado lugar a la consolidación de un ecosistema acuático naturalizado, generando hábitats de gran interés ecológico y actuando como punto estratégico de hidratación y refugio climático para numerosas especies de fauna, algunas de ellas protegidas y de interés comunitario, en un contexto de creciente sequía estructural y cambio climático. Pero es que además, el Encinarejo se ha convertido en un espacio de uso público ampliamente reconocido, siendo la única playa fluvial con Bandera Azul de la provincia de Jaén, un referente del turismo de naturaleza, la educación ambiental, la pesca deportiva y el disfrute responsable del medio natural, con un impacto directo y positivo en la economía local, el empleo y la dinamización del medio rural. Endesa inició expediente de extinción del aprovechamiento hidroeléctrico de aguas públicas, con aguas derivadas del río Jándula para la producción de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica del Encinarejo.

Y la asociación AEMS Ríos pide la demolición de la presa, ante el expediente de extinción de la concesión. la posibilidad de demolición supondría la desaparición inmediata de la lámina de agua y la pérdida irreversible de los valores ambientales, sociales y económicos asociados a este enclave, generando un impacto negativo no solo para el municipio, sino para el conjunto del Parque Natural Sierra de Andújar, además de otros efectos como La eliminación de un recurso estratégico de adaptación al cambio climático, Un grave perjuicio para el turismo sostenible y la economía local, la inutilización de importantes inversiones públicas ya realizadas cuando existen otras compatibles con la normativa vigente, que permiten mejorar la conectividad ecológica y la permeabilidad fluvial sin necesidad de demoler la presa. El Ayuntamiento ha presentado las correspondientes alegaciones denunciando el daño medioambiental, ecológico, social y económico enorme que se produciría con la citada posibilidad y el Grupo Municipal Popular considera imprescindible que el Ayuntamiento adopte una posición firme y unitaria en defensa del mantenimiento de esta infraestructura y del interés general del municipio, y socioeconómico tanto para el municipio como para el Parque Natural Sierra de Andújar. Que Confederación Hidrográfica, que depende del Estado, desista y se evalúen alternativas técnicas menos agresivas a la demolición