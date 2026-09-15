Juan Latorre indica que Micaela Navarro es la mejor alcaldesa que puede tener Andújar

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, afirmó este lunes que Micaela Navarro «es la mejor alcaldesa posible para escribir una historia de ... éxito y de futuro para la ciudad de Andújar». Latorre denunció el «olvido histórico» del PP con esta ciudad, reprochó la actitud sumisa del Ayuntamiento y apuntó que dentro de nueve meses esta situación podrá cambiar con la celebración de las elecciones municipales.

El líder socialista preguntó «qué le ha hecho la ciudad de Andújar a Moreno Bonilla para que la tenga completamente abandonada». Recordó que es la tercera ciudad en población de la provincia de Jaén y que sin embargo no hay ni un solo proyecto potente de la Junta en marcha. Después de siete años, «no hay área logística» en Andújar, mientras que en Antequera la Junta sí trabaja «a marchas forzadas». En el Hospital de Andújar se atraviesa «una situación complicada y difícil», mientras que en Málaga la Junta va a construir un tercer hospital. Y mencionó igualmente el incumplimiento de la autovía por Fuerte del Rey, todo ello fruto del «olvido histórico» de la derecha con Andújar.

Ante esta situación de abandono, el Ayuntamiento «calla y otorga», un Ayuntamiento que sólo está teniendo «oportunidades» gracias a los fondos que le llegan de los Gobiernos socialistas. En cualquier caso, indicó que «hasta aquí llegan las malas noticias», porque dentro de nueves meses habrá unas elecciones municipales donde Micaela Navarro va a ser la candidata del PSOE, una candidata «con experiencia, con capacidad de gestión, que ama Andújar y que está profundamente comprometida con la ciudad». «Es la mejor alcaldesa posible para escribir una historia de éxito para Andújar», aseveró.

En este punto, Latorre recalcó que Andújar «es prioritaria» para el PSOE y que «los grandes proyectos transformadores que ha tenido la ciudad han venido de la mano del PSOE». Recordó que en los últimos meses han llegado más de 100 millones de euros del Gobierno socialista de España para paliar los daños del temporal, ayudar a los agricultores, restaurar el emblemático Puente Romano o inaugurar la nueva Comisaría de Policía Nacional. «El compromiso del PSOE con Andújar es evidente», sentenció.

Latorre hizo estas declaraciones antes de mantener una reunión con la Ejecutiva Local del PSOE de Andújar, reunión que Micaela Navarro consideró «muy importante» para escuchar demandas, sugerencias y propuestas. Por ello, Navarro mostró su agradecimiento a la dirección provincial del PSOE de Jaén por estar «comprometida con esa escucha activa y por darle ese valor a las agrupaciones locales».