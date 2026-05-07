Los jóvenes estimulan su curiosidad e imaginación

07/05/2026 a las 17:59h.

El pabellón ferial ha acogido este jueves día 7 de mayo la VIII Feria de las Ciencias y Humanidades, una cita ya consolidada en la ... ciudad como uno de los principales encuentros de divulgación científica y humanística de la provincia en la que han participado unos 600 alumnos como divulgadores científicos.

La iniciativa, auspiciada por la concejalía de Educación, tiene como objetivo acercar la ciencia, la investigación, la creatividad y el conocimiento a niños y jóvenes a través de actividades prácticas, exposiciones y proyectos desarrollados por los propios centros educativos.

Durante la inauguración, la concejalía de Educación, Azucena Cepedello, destacó la importancia de seguir fomentando espacios donde el alumnado pueda aprender y disfrutar de la emoción del descubrimiento, subrayando además el papel fundamental del profesorado en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Asimismo, señaló que todo este esfuerzo sería imposible sin el apoyo incondicional y el compromiso de los docentes, «que son quienes acompañan y motivan a los alumnos para que sean cada vez más capaces y competentes», dijo

Universidad de Jaén

La feria ha contado un año más con la colaboración de la Universidad de Jaén. La directora de Secretariado de Desarrollo Territorial, Manuela Ortega, puso en valor la implicación de los jóvenes en disciplinas esenciales para el presente y el futuro. Desde la UJA se ponderó que esta feria se ha convertido ya en una tradición consolidada en la provincia, «y permite comprobar cómo nuestros niños y jóvenes se interesan e involucran en la ciencia y las humanidades» constató.

Por su parte, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, felicitó a la organización, a los centros educativos y a todas las entidades participantes por seguir impulsando una actividad que despierta la curiosidad, la innovación y la investigación entre los más jóvenes. Del mismo modo, agradeció la implicación de las entidades colaboradoras, entre ellas organismos medioambientales, centros culturales, conservatorios, escuelas oficiales y profesionales sanitarios, así como el trabajo de los empleados municipales.

Durante su intervención, el regidor también ponderó que este tipo de experiencias ayudan a orientar el futuro académico y profesional del alumnado desde edades tempranas, fomentando vocaciones científicas, técnicas y creativas. La VIII Feria de las Ciencias y Humanidades volvió a convertir Andújar en un espacio abierto al conocimiento, la participación y el talento juvenil, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con una educación innovadora, participativa y de calidad.

La octava Feria de las Ciencias y Humanidades se desarrolló bajo el lema 'Ciencia y letras unidas por la pasión de aprender'. El evento vuelve a integrar disciplinas científicas y humanísticas, poniendo en valor su papel conjunto en la formación de los jóvenes. Congregó a la comunidad educativa y científica con la participación de 14 centros de primaria y secundaria, además de entidades como la Universidad de Jaén, el Hospital Alto Guadalquivir, Arquinova, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el Parque Natural Sierra de Andújar y la Asociación de Radioaficionados Araure. En total, se habilitaron 33 expositores en los que se desarrollarán talleres interactivos, experimentos en vivo, proyectos de investigación y actividades teatrales dirigidas a todos los públicos.

La VIII Feria de las Ciencias y las Humanidades suscita el interés por la ciencia entre los más jóvenes y se encargó de promover el aprendizaje a través de la experimentación, la imaginación y una curiosidad desbordable.

La presente edición destacó por el alto nivel de participación alcanzado, donde los asistentes desplegaron una amalgama de proyectos, experimentos y demostraciones científicas organizadas por centros educativos e instituciones especializadas en la divulgación científica. La feria se articuló a través de diversos stands, donde se mostraron trabajos desarrollados por estudiantes y profesionales del ámbito científico. La pretensión primordial es la de que los jóvenes del municipio aprendan y disfruten de la emoción del descubrimiento, donde el profesorado desempeña un papel primordial. Muestra el camino que deben de seguir los docentes, para que sus alumnos sean competentes.

Por ejemplo, los jóvenes y su profesorado de los distintos centros educativos enseñaron la aplicación de la arqueología al mundo laboral mediante la didáctica y la divulgación. montaron una batería casera con frutas, se transportaron a la ciencia de la época de Leonardo Da Vinci, mostraron la fuerza yenergía en el mundo natural, crearon un huerto escolar, jugaron con los idiomas, se adentraron en una aldea digital, diseñaron un coche robótico, experimentaron con la música y penetraron en el mundo del cerebro.