Las 36 Jornadas de Educación Vial se orientan al buen uso de los patinetes eléctricos

La concejalía de Educación puso ayer en marcha en el colegio Madre del Divino Pastor las XXXVI Jornadas Escolares de Educación Vial, una iniciativa consolidada ... que se desarrollará del 25 de marzo al 12 de junio y en la que participarán cerca de 500 alumnos de distintos centros educativos de la ciudad. El concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mezquita, presentó esta nueva edición, destacando la importancia de fomentar la educación vial desde edades tempranas como herramienta fundamental para prevenir accidentes y promover conductas responsables en la vía pública.

El programa arrancó con la conferencia inaugural titulada 'Régimen jurídico de los vehículos de movilidad personal', impartida por el jefe provincial de Tráfico de Jaén, Antonio Jesús Fornes, que estuvo dirigida al alumnado de Educación Secundaria, marcando el inicio de un amplio calendario de actividades formativas y de concienciación. Fornes habló de la responsabilidad a la hora de circular con los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos. «Parecen que son un juguete y no lo es porque se deben respetar las normas de circulación, porque si no lo hacemos, podemos provocar una tragedia de la que nunca no nos olvidaremos», apuntó el jefe provincial de la DGT. En Andújar se produjo una en diciembre.

La directora del colegio Madre del Divino Pastor, Paula Molinero, indicó que inculcar normas de seguridad vial es fundamental para garantizar una convivencia en el día a día. Durante las jornadas, el alumnado de Educación Infantil participará en proyecciones de películas infantiles adaptadas a la educación vial, acompañadas de sesiones de comentario y reflexión junto a monitores especializados. Los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria recibirán charlas informativas y formativas sobre normas básicas de seguridad, además de participar en el análisis de situaciones reales, proyección de vídeos y documentales, y resolución de supuestos prácticos relacionados con la seguridad vial.

Además de la formación teórica, las jornadas incluyen una parte práctica que se desarrollará en el Parque de Tráfico, donde el alumnado realizará ejercicios con bicicletas para reforzar los conocimientos adquiridos y fomentar conductas responsables en la vía pública.

Campaña de prevención

El programa contempla también actividades paralelas, entre las que destaca el XXVII Certamen de Dibujo sobre Circulación Vial 'Maite Marín Martínez, dirigido al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria. Asimismo, se desarrollará la campaña de prevención 'Te puede pasar', organizada por AESLEME y dirigida a estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria.

Unas jornadas que fueron pioneras en España

El responsable y profesor de autoescuela, Pedro Martí,fue una de las personas que auspició estas jornadas, que fueron pioneras a nivel nacional. Considera que toda la ciudadanía participa de la educación vial nada más salir a la calle. «Bien cuando pisamos la acera o salimos con un coche, un camión o un ciclomotor», señaló. Martí añadió que estas jornadas han llegado a unas 6.000 personas, y como responsable de varios centros de formación asegura que han tenido su incidencia. «No tengo constancia que ninguna de ellas haya sufrido un accidente, porque se han concienciado sobre el tema», confirmó.