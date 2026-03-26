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Estas jornadas implican al Ayuntamiento,, las fuerzas de seguridad y a la comunidad educativa. GONZÁLEZ

Las 36 Jornadas de Educación Vial se orientan al buen uso de los patinetes eléctricos

CIRCULACIÓN ·

El programa incluye una formación teórica y práctica, un certamen de dibujo y campañas de concienciación dirigidas al alumnado de la ciudad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 26 de marzo 2026, 11:32

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La concejalía de Educación puso ayer en marcha en el colegio Madre del Divino Pastor las XXXVI Jornadas Escolares de Educación Vial, una iniciativa consolidada ... que se desarrollará del 25 de marzo al 12 de junio y en la que participarán cerca de 500 alumnos de distintos centros educativos de la ciudad. El concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mezquita, presentó esta nueva edición, destacando la importancia de fomentar la educación vial desde edades tempranas como herramienta fundamental para prevenir accidentes y promover conductas responsables en la vía pública.

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Las 36 Jornadas de Educación Vial se orientan al buen uso de los patinetes eléctricos