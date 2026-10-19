Las IV Jornadas de Bienestar muestran nuevas formas de cuidar la salud y las emociones

Este fin de semana se han desarrollado, con especial interés, en el IES Nuestra Señora de la Cabeza las IV Jornadas de Bienestar 'Andújar al ... Natural', auspiciadas por la Asociación Semillas del Cambio y el Centro Sanayama, con la intención de compartir experiencias entre los participantes y «mejorar la salud, tanto física, como mental, emocional y energética», como indicó a IDEAL la presidenta de Semillas del Cambio, Mónica Medina, quien aclaró que se han explorado otras formas del cuidado de las personas con métodos más naturales y saludables. Medina añadió que se han aportado nuevas situaciones para afrontar las situaciones complejas que te presenta a vida.

Estas jornadas han contado con una multitud de propuestas, porque Gloria Ballesteros ofreció un recital poético, el grupo Tierra Viva realizó una actividad corporal y de baile y la artista Ana Soto adentró a los participantes a través de su exposición artística 'Cuando el mar siente', en una nueva forma de conectar. Estas tres actividades enseñaron nuevas formas de bienestar, por medio de la palabra, del cuerpo y del arte.

Las personas que se han implicado en este foro han podido viajar del movimiento hacia la calma con yoga funcional consciente y meditación sonora, han profundizado en su bienestar emocional con el taller 'Más allá de la ansiedad', han mirado hacia su interior, han descubierto nuevas formas de relación y han explorado diferentes vías de como escuchar y cuidar a su cuerpo.

Ayer domingo concluyeron con un catálogo de actividades que estuvieron dedicadas a los niños y sus familias, con una serie de juegos y experiencias, que les aportaron nuevas formas de relacionarse a través del ocio y de la diversión.