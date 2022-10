Jesús Estrella es reelegido presidente local del PP de Andújar

Jesús Estrella fue reelegido por unanimidad presidente local del Partido Popular durante el desarrollo del X Congreso Extraordinario Local, celebrado este jueves por la noche en un conocido restaurante que se ubica a las afueras de la ciudad, en el que fue renovada la ejecutiva local y que será «palanca de cambio para conseguir la alcaldía de Andújar y contribuir así a lograr la Diputación Provincial de Jaén».

Jesús Estrella recordó que el próximo 28 de mayo no solo se vota al alcalde de Andújar, sino también al nuevo presidente de la Diputación. En este sentido destacó que tan importante es el cambio en la ciudad, para recuperar todos aquellos retos y aspiraciones, «que en estos últimos siete años han estado lastradas por alcaldes socialistas que han privado a nuestros vecinos de un liderazgo claro, como renovar y dejar entrar aire fresco en la Diputación», arengó a la militancia, una vez que fue proclamado presidente de los populares iliturgitanos,

Renovación y experiencia

El renovado presidente local cuenta en la ejecutiva con personas con gran experiencia en la gestión y con mucha trayectoria orgánica. «Para ello no prescindimos de nadie, sino que incorporamos gente nueva que enriquecen a este gran equipo». Entre ellos estarán Félix Caler como secretario general y Francisco Carmona como vicesecretario general. Por cierto, este último fue designado en el acto como el candidato a la alcaldía de Andújar 'deforma oficiosa' ya que fue aclamado cuando se le presentó en el congreso como «el próximo alcalde de Andújar».

El presidente el Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, puso en valor el «gran equipo» que hay en el PP de Andújar con el mejor líder, Jesús Estrella».

Domínguez aseveró que no se imagina mejor presidente para el PP de Andújar que Jesús Estrella por tres razones. «Porque no se puede hacer mejor de lo que se está haciendo, no puede haber más confianza en el presidente que la que tiene y porque los visos de futuro son muy buenos». Apuntó Andújar como clave para alcanzar el gobierno de la Diputación, donde consideró que necesita aire fresco y otro talante como en la Junta de Andalucía.