Estrella durante su intervención en la asamblea. J. A.
Andújar acoge la asamblea de la Asociación de Gestores de Residuos

Jesús Estrella avala a los gestores de residuos de la construcción agentes en el empleo y la sostenibilidad

ASAMBLEA ·

El delegado del Gobierno recuerda en Andújar la importancia del reciclaje para un sector que tiene 1.500 empresas y 14.000 trabajadores en Jaén

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, Jesús Estrella, avala la labor de los gestores de residuos de ... la construcción como agentes clave en el avance del empleo y el desarrollo económico, aunque siempre vinculados a la sostenibilidad. Lo ha hecho en la asamblea de la Asociación de Gestores de Residuos, que se celebra en Andújar y que reúne a las principales empresas del sector.

