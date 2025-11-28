Jesús Estrella avala a los gestores de residuos de la construcción agentes en el empleo y la sostenibilidad

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, Jesús Estrella, avala la labor de los gestores de residuos de ... la construcción como agentes clave en el avance del empleo y el desarrollo económico, aunque siempre vinculados a la sostenibilidad. Lo ha hecho en la asamblea de la Asociación de Gestores de Residuos, que se celebra en Andújar y que reúne a las principales empresas del sector.

Jesús Estrella recuerda que hoy Andalucía lidera el crecimiento económico de España, la creación de empleo y de empresas. También el emprendimiento a través del trabajo autónomo, lo que es sinónimo de avance y de progreso. No obstante, el delegado del Gobierno insiste en que este avance se tiene que realizar de una manera sostenible, por lo que resalta el papel de la Asociación de Gestores de Residuos como unos colaboradores necesarios en el impulso de la revolución verde que ha puesto en marcha el Gobierno de Juanma Moreno. «Queremos progresar, avanzar, pero siempre con el eje de la sostenibilidad. Por eso, en la colaboración público-privada, la Junta de Andalucía implementa la necesidad de poner en valor también esos residuos para que formen parte de la economía circular».

En este sentido, el delegado del Gobierno ha resaltado la importancia de valorizar los residuos de la construcción, que solamente en la provincia jiennense representan más de 1.500 empresas y 14.000 puestos de trabajo, ya que se resuelve todo tipo de problema ambiental y también se genera empleo a través de la economía circular en las plantas que tienen los miembros de la Asociación de Gestores de Residuos.

Jesús Estrella ha defendido la labor de la Junta de Andalucía en favor de la defensa de la sostenibilidad a través de un marco normativo, como el Plan Integral de Residuos de la Construcción, que supone invertir en la recuperación y sellado de vertederos que estaban incontrolados, o en el impulso de la Ley de Economía Circular, que representa una revolución normativa que sitúa a Andalucía a la vanguardia y marca la hoja de ruta en la gestión de recursos. «Nos marcamos como horizonte temporal que en el 2030 solo el 10% de los residuos que se produzcan vayan al vertedero. Lo demás tendrá que reciclarse, ponerse en valor y volver a la cadena, lo que acabará con la cultura del usar y tirar», ha concluido el delegado del Gobierno.