Javier Camello realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Andújar

El alcalde, Francisco Carmona, recibió ayer en el Palacio Municipal al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier Camello, en su primera ... visita institucional tras asumir el cargo. El encuentro sirvió para mantener una primera toma de contacto oficial y establecer las líneas de colaboración entre ambas entidades de cara a los próximos meses.

Durante la reunión, se abordaron distintos asuntos relacionados con el desarrollo económico de la ciudad, el apoyo al tejido empresarial y la planificación de iniciativas conjuntas que permitan seguir impulsando la actividad comercial, la formación y el emprendimiento en Andújar.

El alcalde trasladó su felicitación al nuevo presidente y a todo el equipo directivo de la Cámara de Comercio, destacando que el relevo se ha producido de forma inmediata, garantizando la continuidad de una institución, que catalogó de fundamental para el desarrollo empresarial de la ciudad. Carmona señaló que la Cámara de Comercio tiene una función esencial al trabajar por los empresarios de Andújar y contribuir al crecimiento económico del municipio. Asimismo, puso en valor la trayectoria de Javier Camello dentro de la entidad, donde ha desempeñado durante años responsabilidades de dirección como vicepresidente, representando a la institución en numerosas iniciativas.

Compromiso

La Cámara de Comercio constató que la reunión sirvió para reforzar el compromiso de colaboración entre ambas instituciones en favor del desarrollo económico y empresarial del municipio y su comarca. La visita se desarrolló en la alcaldía con la presencia de la gerente cameral, Ana Peña. Esta primera visita institucional de Javier Camello como presidente simboliza el inicio de una nueva etapa de cooperación entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Andújar, basada en el diálogo permanente, la coordinación y el objetivo compartido de impulsar el progreso económico y social del municipio.

Javier Camello indicó que la entidad cameral estará abierta para cursos de formación, para subvenciones y orientación profesional. Destacó la valía y categoría de los integrantes del comité ejecutivo y avanzó que la Cámara será una entidad «abierta y dinámica».