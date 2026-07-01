Javier Camello elegido por unanimidad presidente de la Cámara de Comercio de Andújar

El Pleno extraordinario de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar eligió en la tarde de ayer, por unanimidad, a Javier Camello como ... nuevo presidente de la institución cameral, iniciando una nueva etapa tras el reciente fallecimiento de Eduardo Criado, quien presidió la entidad durante más de tres décadas.

La sesión estuvo presidida por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén en funciones, Ana Belén Mata, en representación de la administración autonómica, entidad tutelante de las cámaras oficiales de comercio andaluzas.

Con esta renovación, Fernando Sáez de Tejada pasa a ocupar la Vicepresidencia Primera, cargo que hasta ahora desempeñaba Javier Camello. Asimismo, Luis Miguel Piña continúa como vicepresidente segundo y Francisco Rama mantiene la responsabilidad de tesorero. Hasta ahora, Fernando Sáez de Tejada ejercía como vocal y adjunto a la Presidencia.

Tras su elección, Javier Camello inició su intervención con un emocionado recuerdo a Eduardo Criado, a quien definió como «una persona irrepetible cuya dedicación, visión y compromiso marcaron para siempre la historia de esta institución y de nuestra ciudad». Asimismo, aseguró que asume la Presidencia «con humildad, con un enorme sentido de la responsabilidad y con el firme compromiso de dar continuidad a ese legado».

El nuevo presidente destacó que inicia esta etapa con la voluntad de preservar la solidez de la Cámara, incorporando al mismo tiempo nuevas ideas y proyectos. «No vengo a sustituir a Eduardo, porque eso es imposible. Vengo a recoger el testigo de una institución sólida, respetada y con un extraordinario potencial», afirmó, apostando por una gestión «cercana, abierta y participativa».

Durante su intervención también puso de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones e instituciones para impulsar el desarrollo económico de Andújar y su comarca. En este sentido, agradeció el respaldo de la Junta de Andalucía, de la Cámara de Comercio de España, del Consejo Andaluz de Cámaras y de la Diputación Provincial de Jaén, con las que la Cámara mantiene una estrecha relación de colaboración. Asimismo, dedicó un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Andújar por su apoyo permanente, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación institucional y el desarrollo de proyectos conjuntos en beneficio del tejido empresarial.