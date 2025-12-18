Izquierda Unida-Podemos urge al Gobierno local a que limpie las hojas de los árboles

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos Andújar, Juan Francisco Cazalilla, ha instado al gobierno municipal del PP, y más concreto al ... área de Medioambiente, a cumplir con su obligación de limpiar las hojas de los arboles propiciada por la llegada del invierno.

Cazalilla manifiesta que existe una encomienda de más de tres millones de euros a una empresa, para que realice las tareas de limpieza, con un dispositivo especial en los periodos donde los arboles tiran las hojas como es en estos meses.

Dejación de funciones

Cazalilla denuncia que el Ayuntamiento, y el equipo de gobierno del PP, está haciendo dejación de sus funciones, «no propiciando la limpieza de las mismas». El dirigente de la formación de izquierdas también lamenta las numerosas caídas que sufre la ciudadanía, concretamente las personas de avanzada edad con dificultad de movimiento, están sufriendo como consecuencia de la falta de limpieza de las calles. En este sentido, el portavoz municipal de IU-Podemos recomienda a las personas que sufran un accidente por esa causa a tramitar la consiguiente queja en las dependencias municipales.