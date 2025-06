Izquierda Unida-Podemos define el mandato en Andújar como el del «fracaso anunciado»

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 12 de junio 2025, 13:37 Comenta Compartir

Ayer le tocó el turno en la ronda de balances del ecuador del mandato municipal a Izquierda Unida-Podemos con Andújar.

Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, compareció en la sede de esta formación para hacer su diagnóstico de los dos años del Gobierno Municipal del PP en el Ayuntamiento andujareño. Cazalilla definió este periodo como el del «fracaso anunciado». Cazalilla fundamentó esta aseveración en los incumplimientos electorales, en los que bajo su opinión, ha incurrido el equipo que encabeza Francisco Carmona, «por ejemplo, lo que exigían ya no llevan a cabo y están exhibiendo un constante fraude electoral», reprochó.

Juan Francisco Cazalilla habló de una fuerte subida de impuestos, que atenta en su opinión con una política redistribuida, «los impuestos han ascendido a un 30% y la presión fiscal ha subido a los 606 euros por habitante», cifró. El portavoz municipal de la formación de izquierdas afirmó que no existen mantenimientos de los parques y jardines de la ciudad y percibió un gobierno, «sin impulso y carente de ideas, porque en el último presupuesto se dejó 10 millones de euros de los 13 que estaban destinados a inversiones», profundizó.

En este sentido, remarcó que los actuales gestores están llevando a cabo proyectos que ya estaban en marcha o que provienen de otras administraciones, «viven en una realidad paralela», advirtió Cazalilla en su análisis de este mandato.

Enfrentamientos

El edil de Izquierda Unida-Podemos recriminó al actual regidor y a su equipo que haya tenido enfrentamientos con los bomberos, «a los que no se cansa de vituperarlos y enseñarse con ellos cuando se encuentran en precariedad de personal». Acusa a los actuales mandatarios municipales de espantar a las empresas de la ciudad y de la zona, «opta por otras de fuera en la gestión de la plaza de toros, en la iluminación extraordinaria de la ciudad y hacen un dispendio en los fuegos artificiales», enumeró.

Desarrollo industrial

Juan Francisco Cazalilla lamentó que no se haya desatascado el embrollo del Innovandújar no se haya traído el área logística a la ciudad y no se haya creado más suelo industrial, «pese a que la Junta y el Ayuntamiento son del mismo signo político».

El portavoz de la formación de Izquierda Unida-Podemos, acusó tanto al delegado del Gobierno d la Junta en Jaén y al alcalde de mirar para otro lado ante la sangría de especialistas del Hospital Alto Guadalquivir y el aumento de las listas de espera. A ambos les exigió que estuvieran al lado del pueblo en estos temas sanitarios y en las pérdidas de unidades públicas en Infantil, en lo que respecta a educación.

Cazalilla aprovechó el balance para reivindicar la apertura de las vías pecuarias y acometer más inversiones en la zona de la playa del Encinarejo, para que en próximas ediciones reciba de nuevo la bandera azul.