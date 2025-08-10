Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas el pasado día 30 de junio en el Hospital Alto Guadalquivir por el incremento en las listas de espera y falta de especualistas. GONZÁLEZ

Izquierda Unida-Podemos con Andújar expone el descenso del gasto de la Junta en la ciudad

POLÍTICA ·

Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, indica que se está produciendo una merma en el binestar de Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:14

Izquierda Unida-Podemos con Andújar denuncia que el municipio de Andújar está 208 euros por debajo de la media del gasto en sanidad, educación y servicios sociales por parte de la Junta de Andalucía.

Así lo atestigua, su portavoz municipal Juan Francisco Cazalilla, aferrándose a los resultados del Informe Anual sobre gasto social de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que se ha publicado recientemente.

El edil de la formación de izquierdas agrega que esta cantidad, que hasta el 2018 se situaba en 99 euros se ha duplicado con el gobierno del PP de la mano de Moreno Bonilla, quedando hasta 2024 en 208 euros. «Que bate el récord en desinversión respecto al resto de comunidades autónomas de España», detalla.

Listas de espera

Cazalilla denuncia que este dato, no es solo una cifra numérica que se refleja en un informe, si no que se traduce en eternas listas de espera para ser atendidos en la sanidad publica andaluza, «miles de personas dependientes que están a la espera de ser valorados y atendidos por la ley de dependencia, o jóvenes obligados a pagar sus estudios en institutos o universidades privadas por la falta de plazas en la pública».

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos Andújar, manifiesta que se está produciendo un desmantelamiento del estado de bienestar «que tanto sacrificio, trabajo y esfuerzo ha costado a las generaciones precedentes, en aras de garantizar el máximo de beneficios a rentistas, especuladores y grandes empresas privadas de Andalucía», apostilla

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  3. 3 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  4. 4

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca
  5. 5 Choque entre dos vehículos en la A-92
  6. 6

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  7. 7

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  8. 8 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  9. 9

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  10. 10

    «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Izquierda Unida-Podemos con Andújar expone el descenso del gasto de la Junta en la ciudad

Izquierda Unida-Podemos con Andújar expone el descenso del gasto de la Junta en la ciudad