Izquierda Unida-Podemos con Andújar expone el descenso del gasto de la Junta en la ciudad

Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, indica que se está produciendo una merma en el binestar de Andújar

Protestas el pasado día 30 de junio en el Hospital Alto Guadalquivir por el incremento en las listas de espera y falta de especualistas.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Domingo, 10 de agosto 2025, 13:14

Izquierda Unida-Podemos con Andújar denuncia que el municipio de Andújar está 208 euros por debajo de la media del gasto en sanidad, educación y servicios sociales por parte de la Junta de Andalucía.

Así lo atestigua, su portavoz municipal Juan Francisco Cazalilla, aferrándose a los resultados del Informe Anual sobre gasto social de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que se ha publicado recientemente.

El edil de la formación de izquierdas agrega que esta cantidad, que hasta el 2018 se situaba en 99 euros se ha duplicado con el gobierno del PP de la mano de Moreno Bonilla, quedando hasta 2024 en 208 euros. «Que bate el récord en desinversión respecto al resto de comunidades autónomas de España», detalla.

Listas de espera

Cazalilla denuncia que este dato, no es solo una cifra numérica que se refleja en un informe, si no que se traduce en eternas listas de espera para ser atendidos en la sanidad publica andaluza, «miles de personas dependientes que están a la espera de ser valorados y atendidos por la ley de dependencia, o jóvenes obligados a pagar sus estudios en institutos o universidades privadas por la falta de plazas en la pública».

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos Andújar, manifiesta que se está produciendo un desmantelamiento del estado de bienestar «que tanto sacrificio, trabajo y esfuerzo ha costado a las generaciones precedentes, en aras de garantizar el máximo de beneficios a rentistas, especuladores y grandes empresas privadas de Andalucía», apostilla