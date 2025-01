Izquierda Unida-Podemos con Andújar no atisba proyectos nuevos en este mandato

Cazalilla avisa que no se van a completar todas la fases de rehabilitación de la ribera del río Guadalquivir

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 16 de enero 2025, 12:00 Comenta Compartir

El portavoz municipal de Izquierda Unida-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, hizo ayer el balance del año 2024 del actual equipo de gobierno del PP que gobierna en mayoría absoluta.

Cazalilla lamentó que no se le aceptara ninguna enmienda a su fuerza política. «El año lo podemos definir con tres frases, peores servicios, más gasto superfluo y subida de impuestos», resumió el edil de la formación de izquierdas, quien consideró que los actuales gestores están viviendo de las rentas del anterior equipo de gobierno. «No se ven ganas de transformar la ciudad, como prometieron y no hay visos de que el panorama cambie», citó.

Nada en marcha

Cazalilla se refirió a proyectos de atrás como la nueva comisaría de Policía, el arreglo de la plaza Augusto, el acondicionamiento del la ribera del río Guadalquivir o la nueva imagen que presenta el centro histórico de la ciudad. «No hay iniciativas nuevas del actual equipo de gobierno». El portavoz añadió que no se han puesto en marcha los polígonos industriales inteligentes, ni el aparcamiento de camiones, ni se activa el parque Innovandújar, no se adecentan los polígonos industriales, y ni se rehabilita el puente romano, «y eso que tenemos a un 'superdelegado' que es de la ciudad, aunque tenemos a un alcalde que no es nada reivindicativo», lamentó Cazalilla.

En lo que respecta al comercio, el sector preponderante en la ciudad, valoró positivamente el desarrollo del Bono-Comercio, pero aludió a las quejas ciudadanas por la ubicación del mercado medieval y el navideño y señaló que existe una mala relación del Ayuntamiento con los colectivos comerciales. Puso como ejemplo la desaparición del Capuchinos Rock, al menos de momento.

Juan Francisco Cazalilla denunció la privatización del servicio de limpieza en los poblados. «Otro fraude electoral del Partido Popular». Cazalilla exigió en su comparecencia pública que el primer edil de pusiera al frente de las reivindicaciones ciudadanas, «ante el desaguisado de las obras de la carretera A-311, que llevan sufriendo dos años de obras, para un desdoblamiento, que no serán autovía, ni vía rápida, no imagino el tiempo que invertirían en arreglar toda la carretera», criticó.

Centro logístico

El edil de IU-Podemos afirmó que no se está poniendo en marcha el centro logístico intermodal, «como ya lo hizo el PSOE de Susana Díaz, y ya tuvo un coste electoral en la ciudad y la provincia». En el apartado sanitario, censuró la pérdida de profesionales en el Hospital Alto Guadalquivir y como no funcionan la Unidad de Diabetes y la Materno-Infantil.

Cazalilla recriminó la desaparición de la oficina de ahorro climático, y avisó que los parques y jardines del municipio están cada vez más abandonados, «con una ciudad cada vez más sucia y la basura se acumula durante semanas en los contenedores». No le vio futuro al proyecto de acondicionamiento de la ribera del río Guadalquivir.