Izquierda Unida-Podemos otorga un «aprobado muy justo» al equipo de gobierno

Hoy le ha tocado el turno al grupo municipal de Izquierda Unida Podemos con Andújar de analizar los 100 primeros días del gobierno del Partido Popular. Su portavoz municipal y edil, Juan Francisco Cazalilla, le da un «aprobado muy justo».

El concejal de la coalición de izquierdas recordó que los actuales gestores se han encontrado con un Ayuntamiento en «óptimas condiciones», con la reducción de la deuda municipal en un 60%, con dos millones en la tesorería y con 40 proyectos definidos, entre los que destacó el de la adecuación de la ribera del río Guadalquivir, que dejó perfilado en su etapa de responsable del área de Medio Ambiente.

Cazalilla ha percibido un Gobierno local que ha gastado mucho dinero en la feria y le reprochó el incumplimiento del acuerdo municipal de reducir los elementos pirotécnicos y de conceder la celebración de los fuegos artificiales a una empresa leonesa. Aquí acusó al gobierno del PP de «incurrir en contradicciones», porque está encargando trabajos a empresas de fuera de Andújar, hecho que criticó en su etapa de la oposición.

«Sin fuelle»

El portavoz municipal de la coalición de izquierdas indicó esta mañana que este gobierno nuevo no ha empezado con ganas de comerse el mundo, «nada más llegar se fueron de vacaciones, y recuerdo que cuando entramos nosotros estuvimos dos años sin descansar, porque teníamos una gran ilusión y energía», rememoró Cazalilla en su balance.

Cazalilla ha visto como no se ha hecho nada aún en el tema de los badenes, se están registrando bajos índices de ocupación turística, se ha perdido el aparcamiento de la Puerta de Córdoba, una Feria Multisectorial caduca, y la no asistencia de Andújar, capital montera, a la feria de Ibercaza. «Eso sí, existe una gran política de marketing y comunicación, porque venden como logros suyos, cosas que ya hacíamos nosotros como ampliar el horario de la Piscina Municipal, o mejoras en el Encinarejo», puntualizó. Cazalilla no ha visto ningún movimiento del Centro Logístico ni del grado medio del Conservatorio, y ha pedido a Carmona que sea más reivindicativo con la Junta. Ha lamentado la falta de la puesta en marcha de planes de empleo.

El edil de Izquierda Unida Podemos con Andújar apuntó como aspectos positivos la gran participación en Anducab, la rehabilitación de la Piscina Cubierta, las reformas de la Casa Cuna y el Centro San Vicente de Paúl y la gestión directa de la Estación de Autobuses.