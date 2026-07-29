IU-Podemos reclama que la pieza restaurada del yacimiento de Los Villares retorne al municipio

Izquierda Unida – Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, insta al actual alcalde de la ciudad a recuperar la pieza arqueológica encontrada en los Villares, recientemente ... restaurada por la Universidad de Granada, tras conocerse la noticia de que la pieza arqueológica descubierta en 2018 por el equipo de la Universidad de Granada, ha sido restaurada en su totalidad después de ocho años.

Cazalilla indica que esta pieza, es por ahora, el objeto de mayor valor recuperado en el yacimiento arqueológico de los Villares, «por lo que seria un reclamo perfecto para poner en valor el importantísimo yacimiento que se encuentra ubicado en nuestro término municipal».

Juan Francisco Cazalilla manifiesta , que sin duda alguna, este yacimiento, junto con el Parque Natural de Andújar, son las dos principales vías de desarrollo turístico que tiene la ciudad en este momento. «Ambas infrautilizadas como consecuencia de la inacción política de los diferentes gobiernos autonómicos», lamenta.

Compra de terrenos

El portavoz de la formación de izquierdas propone la compra del terreno donde se encuentra la mayor parte de este yacimiento y aboga por que se le ponerle las debidas medidas de protección e ir poniéndolo en valor de forma progresiva. «Pero para esto debe de mojarse la Junta de Andalucía, tal y como hacen con otros yacimientos como el de Linares, Porcuna, y Baños de la Encina, por lo que aquí tiene una deuda con el del yacimiento de Los Villares de Andújar», apostilla Cazalilla.