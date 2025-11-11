IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad

El portavoz municipal de IU-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, hizo ayer un diagnóstico en rueda de prensa sobre los Presupuestos de la Junta ... ta de Andalucía para 2026, donde ha detectado un deterioro de los servicios públicos y una serie de recortes en programas medioambientales y de vivienda. En lo que respecta a Andújar y su zona, vislumbró en su análisis, «muchos fuegos de artificio y muy pocas realidades». En opinión de esta formación política, las cuentas autonómicas para el año 2026, «no atienden las necesidades básicas de los ciudadanos de la provincia y de la ciudad de Andújar», consideró.

Cazalilla matizó la tesis del incremento de las partidas para la sanidad pública defendidas la semana pasada por los dirigentes del Partido Popular en la ciudad, «es cierto que suben las partidas para los medios técnicos y las infraestructuras, pero por otra parte disminuyen los profesionales que las manejan por lo que no hay personal», subrayó el dirigente en la ciudad de la formación de izquierdas, quien afirmó que los conciertos con la seguridad privada se han duplicado en los últimos años. IU-Podemos con Andújar asegura que se ha producido un recorte de un 40% en materia educativa.

Juan Francisco Cazalilla avisó que las partidas consignadas para la provincia de Jaén y la ciudad son engañosas, «no tienen nombres y apellidos y a cada sitio que van los responsables de la Junta aluden a obras claves y así salen del paso». Aludió en este sentido a que en políticas de aguas, en la memoria de los Presupuestos no vienen reflejadas ni las depuradoras de aguas de La Ropera, de Los Villares de Andújar y de San José de Escobar, «el tiempo nos dirá si es un bulo más del PP. si verdaderamente han cumplido con lo que dicen».

Planta de biogás

IU-Podemos con Andújar sí que ha comprobado como el Presupuesto de la Junta recoge para partidas destinadas a las plantas de biogás, un proyecto que ya ha desencadenado dos manifestaciones en la ciudad;la del pasado domingo y la del día 13 de septiembre y que ha motivado la creación de una plataforma en el municipio y otros puntos de la provincia.

Desarrollo logístico

Cazalilla apuntó que no se recoge el acondicionamiento de la carretera que conecta Andújar con el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y la del límite con la provincia de Ciudad Real, «ni tampoco concreta como se desarrollará el arreglo de la segunda fase de la A-311», precisó. Su grupo político no ha visto reflejada ninguna partida para la recta del Sotillo, donde se ideó el polígono Innovandújar, ni para el nudo logístico. «Estos proyectos son importantes para el desarrollo económico de la ciudad, y tampoco figura un convenio con Adif para el funcionamiento del intercambiador de Alcolea», ponderó en su intervención Cazalilla.

Su formación ha criticado que la Junta no haya abordado en los Presupuestos la declaración de la Romería de la Virgen de la Cabeza como Fiesta de Interés Turístico Internacional, «algo que consideramos de interés para el turismo de nuestra ciudad». También echa en falta la puesta en valor del yacimiento arqueológico de los Villares de Andújar y de la Carretera de La Parrilla, «y eso que existe una moción institucional por parte de la Corporación Municipal y ahora es el momento de abordar el proyecto, para mitigar el sufrimiento al que están sometiendo a los vecinos de esa zona».

Cazalilla ha advertido falta de políticas de creación de empleo en la ciudad, «cuando el paro está subiendo en los últimos meses», de ahí que reclamara a la Junta un plan especial de empleo para atender a las personas paradas de larga duración. También se refirió a la merma presupuestaria en las políticas de defensa forestal y como están afectando bajo su parecer a la zona, «solo hace falta recordar la ola de incendios que hemos sufrido en la sierra», apostilló el portavoz de IU-Podemos con Andújar.