Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JUAN FRANCISCO CAZALILLA, ESTE LUNES, EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE SU EXPOSICIÓN. GONZÁLEZ

IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad

POLÍTICA ·

Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, advierte una «escasez de partidas» para proyectos de calado en el municipio andujareño

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

El portavoz municipal de IU-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, hizo ayer un diagnóstico en rueda de prensa sobre los Presupuestos de la Junta ... ta de Andalucía para 2026, donde ha detectado un deterioro de los servicios públicos y una serie de recortes en programas medioambientales y de vivienda. En lo que respecta a Andújar y su zona, vislumbró en su análisis, «muchos fuegos de artificio y muy pocas realidades». En opinión de esta formación política, las cuentas autonómicas para el año 2026, «no atienden las necesidades básicas de los ciudadanos de la provincia y de la ciudad de Andújar», consideró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  7. 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  8. 8 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  9. 9 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad

IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad