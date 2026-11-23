El portavoz municipal de IU-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, denunció ayer viernes en una comparecencia pública la «escasa incidencia» de los ... Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2027 para el municipio andujareño. Dijo haber visto solo una partida de 135.000 euros para la Cámara de Comercio.

Cazalilla apremió a la edil de Vox, María Peinado, a que la administración Autonómica diese luz verde al reciente acuerdo unánime de la Corporación Municipal andujareña sobre la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Isturgi. «Tiene que aprovechar que su grupo político está en el gobierno de la Junta», señaló.

El portavoz de la formación de izquierdas percibe un celo privatizador de los servicios públicos por parte del gobierno de PP y Vox en Andalucía que, «se nota en el incremento de las listas de espera en los hospitales públicos, en la infra financiación de las universidades y en el recorte de las aulas en los centros educativos».

Desarrollo industrial

Juan Francisco Cazalilla significó como Andújar se ha quedado fuera del nudo logístico de la provincia en detrimento de otras localidades y no ve avances en la recta del Sotillo, donde se diseñó el parque empresarial Innovandújar.

Respecto a la carretera del Fuerte del Rey, la A-311 que conecta Andújar con Jaén, constató como el proyecto de autovía y vía rápida, «se va a quedar en un simple parcheo». Su grupo pedirá en una moción que presentará al pleno de la Corporación Municipal del próximo jueves estas reivindicaciones, las especialidades pendientes en el Hospital Alto Guadalquivir, el anhelado desarrollo industrial, la extensión del Centro Comercial Abierto y una diversificación turística en el parque natural Sierra de Andújar.