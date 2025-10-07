IU-Podemos pide que la planta de biogás esté en una distancia mínima de seguridad por salubridad

Tilda de «antidemocrática» la actitud del equipo de gobierno, al haber convocado dos patrullas de la policía para contener a los vecinos de la plataforma

Integrantes de la plataforma Stop a la Planta de Biogás en Andújar en una manifestación celebrada en Madrid el pasado día 27 de septiembre.

El portavoz de IU-Podemos, Juan Francisco Cazalilla, hizo en una comparecencia pública un balance del inicio del curso político en la ciudad, comenzando su valoración sobre el pleno donde se abordó la instalación en la ciudad de la planta de biogás.

El edil señaló que no están en contra este tipo de generadores de energía, pero puntualizó, «es importante ponerlos a una distancia mínima de seguridad para evitar problemas de salubridad a los vecinos». Así mismo, calificó como «antidemocrática» la actitud del equipo de gobierno, al haber convocado hasta dos patrullas de la policía para contener a los vecinos de la plataforma en el pleno. También remarcó que la reforma del PGOU, no afectará a la puesta en marcha de esta fábrica, «además de no ser el Ayuntamiento competente, sino la Junta de Andalucía, de determinar que tipo de residuos utilizaría la planta una vez puesta en marcha, por lo que podría utilizar purines, gallinazas u otro tipo de deshechos», constató Cazalilla.

El edil de la formación de izquierdas, también hizo una valoración negativa de la reforma de Plaza Itálica que se está culminando estos días. «Donde los vecinos y vecinas denuncian que han cambiado un parque por una mezcla entreun cementerio y un parking». Cazalilla ha registrado un solicitud recogiendo algunas de la demandas de los vecinos y vecinas, como la instalación de más arbolado, zonas verdes y juegos infantiles.

Cazalilla hizo en su balance una valoración positiva de la llegada de los nueve euros de los fondos EDIL, pero recordó que el Partido Popular votó en contra a nivel nacional a la llegada de estos fondos.