IU-Podemos pide que el Ayuntamiento se persone en la investigación del fuego

El portavoz municipal de Izquierda Unida Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, ha solicitado al alcalde la personación del letrado del Ayuntamiento en la investigación del incendio ocurrido en el Encinarejo el pasado mes de agosto.

Cazalilla ve inusual que el actual regidor no haya querido personar a la administración local, principal afectada por este incendio, en la investigación de los hechos ocurridos.

Cazalilla entiende que la persona del Letrado municipal, daría acceso a la administración local a toda la información y avances que vaya ocurriendo sobre la misma, «así como, pondría todos los recursos de esta administración a aclarar qué ocurrió y depurar responsabilidades en su caso». Añade que también serviría para tomar las medidas y precauciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. «En esa ocasión no tuvimos que lamentar desgracias personales, pero puede que la próxima vez que ocurra no tengamos tanta suerte».

El edil de la formación de izquierdas considera que es una anomalía, que casi ocho meses más tarde del fatídico incendio, pregunte en un pleno en qué situación está la investigación, y si se sospecha de algún responsable, «y el alcalde de encoja de hombros manifestando que no se sabe nada». Conmina porque la mayor tragedia ambiental ocurrida en los últimos años en el municipio, debe de ser una preocupación y prioridad para el gobierno del PP. «Y a priori no lo parece», deduce Cazalilla.

