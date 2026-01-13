IU-Podemos lamenta que Andújar se quede fuera otra vez del plan de captura felina
MEDIO AMBIENTE ·señala que la concejalía el Área de Medioambiente vuelve a no estar a la altura de los requisitos exigidos por el Gobierno Central
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Martes, 13 de enero 2026, 14:26
El portavoz municipal de Izquierda Unida y Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, denuncia que el área de Medioambiente del Ayuntamiento, vuelve a quedarse fuera ... de la subvención para la practica del método CER (captura, esterilización y retorno) convocada por el Gobierno Central.
Cazalilla señala que la concejalía el Área de Medioambiente vuelve a no estar a la altura de los requisitos exigidos por el Gobierno Central, para la consecución de subvención de este método, que ayudaría a controlar, y mejorar la situación sanitaria de las colonias felinas en la ciudad.
El dirigente de la coalición de izquierdas indica que las colonias felinas se cuentan por decenas en la ciudad, y lamenta que no haya una estrategia por parte del área, o un apoyo a las personas que se hacen responsables a título particular de las mismas. «Lejos de eso, la desidia del actual equipo de gobierno, y más concretamente del responsable de medioambiente, el ha vuelto a dar un suspenso en esta convocatoria de subvención», apostilla.
Juan Francisco Cazalilla, ha realizado un reconocimiento a las decenas de personas, fundamentalmente mujeres, que día a día invierten una importante cantidad de dinero de sus bolsillos, y de tiempo que quitan al descanso o sus familias, para atender a las colonias callejeras. Todo ello sin el respaldo del Ayuntamiento, que lejos de ser empático con la situación, impone medidas a las 'cuidadoras felinas' como por ejemplo lo ocurrido en la Plaza del Camping.
