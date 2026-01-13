Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

FELINOS EN EL PALACIO DE LOS NIÑOS DE DON GOME. GONZÁLEZ

IU-Podemos lamenta que Andújar se quede fuera otra vez del plan de captura felina

MEDIO AMBIENTE ·

señala que la concejalía el Área de Medioambiente vuelve a no estar a la altura de los requisitos exigidos por el Gobierno Central

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 13 de enero 2026, 14:26

El portavoz municipal de Izquierda Unida y Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, denuncia que el área de Medioambiente del Ayuntamiento, vuelve a quedarse fuera ... de la subvención para la practica del método CER (captura, esterilización y retorno) convocada por el Gobierno Central.

