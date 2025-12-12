Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

ZONA DONDE SE PROYECTABA EL POLÍGONO INNOVANDÚJAR. GONZÁLEZ

IU-Podemos dice que Andújar es la «gran olvidada» del desarrollo industrial

Su portavoz municipal afirma que en otros municipios se hacen proyectos y en Andújar no avanza el nudo logístico e Innovandúja

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 12 de diciembre 2025, 13:43

Izquierda Unida-Podemos denuncia que Andújar sigue siendo la «gran olvidada», en su desarrollo industrial y logístico. Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, afirma ... que después de casi ocho años del gobierno de Moreno Bonilla, aún está pendiente el desarrollo del polígono industrial Innovandújar, y recuerda que la Junta de Andalucía tiene paralizado el Centro Logístico Intermodal, dentro del nodo logístico 'Puerta de Andalucía', «a pesar de ser

