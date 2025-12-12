IU-Podemos dice que Andújar es la «gran olvidada» del desarrollo industrial

Izquierda Unida-Podemos denuncia que Andújar sigue siendo la «gran olvidada», en su desarrollo industrial y logístico. Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, afirma ... que después de casi ocho años del gobierno de Moreno Bonilla, aún está pendiente el desarrollo del polígono industrial Innovandújar, y recuerda que la Junta de Andalucía tiene paralizado el Centro Logístico Intermodal, dentro del nodo logístico 'Puerta de Andalucía', «a pesar de ser

Andújar la mejor comunicada y conectada con el resto del territorio nacional», considera. Juan Francisco Cazalilla manifiesta que, los últimos días han sido varios los cargos públicos de la Junta de Andalucía, incluido su presidente, los que han visitado diferentes municipios de la provincia de Jaén para anunciar iniciativas en materia industrial. «Sin ir más lejos, apenas a 38 kilómetros de distancia, en Linares, se ha anunciado la fabricación de un nuevo coche Santana, el cual no salía de la factoría linarense desde hace ya varias décadas», agrega el dirigente de la formación de izquierdas, quien en este sentido puntualiza que proyecto industrial ha contado con el apoyo en más de 10 millones de euros directos de la Junta de Andalucía, más la inversión en infraestructura y comunicación del nodo logístico 'Puerta de Andalucía'.

Trabajar en serio

Cazalilla insta al PP local, y a su alcalde, a ser muchos más reivindicativos con el presidente de la Junta de Andalucía para que empiece a trabajar por la creación de tejido industrial en la ciudad.