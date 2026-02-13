IU-Podemos denuncia el mal estado del asfaltado y las calles generalizado en Andújar
POLÍTICA ·Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, ha manifestado que hacia décadas que no se veían las vías en esta situación de deterioro
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Viernes, 13 de febrero 2026, 12:09
El portavoz de IU-Podemos en Andújar, Juan Francisco Cazalilla, ha criticado el «lamentable» estado del asfalto de la ciudad, donde ha comentado que, no ... hay ni una sola calle sin un socavón, baldosas y adoquines rotos o levantados.
Cazalilla ha manifestado que hacia décadas que no se veían las calles de la ciudad en una situación de deterioro tal y como se ven en este momento. «Hay calles cuyos vecinos llevan años solicitando la eliminación de baches o la puesta de elementos de control del tráfico, y sin que el actual equipo de gobierno les preste atención».
Enumera las calles Lope de Vega, Granados, Rotonda del Olivo, el cruce de calle San Marcial y Ollerías, entre otras, «donde existen baches de hasta 10 centímetros de profundidad, generando peligro para la circulación de vehículos y peatones», pondera. La situación se ha agravado con las lluvias.
