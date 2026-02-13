Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Socavón en una vía de la ciudad. ANDÚJAR IDEAL

IU-Podemos denuncia el mal estado del asfaltado y las calles generalizado en Andújar

POLÍTICA ·

Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, ha manifestado que hacia décadas que no se veían las vías en esta situación de deterioro

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 13 de febrero 2026, 12:09

Comenta

El portavoz de IU-Podemos en Andújar, Juan Francisco Cazalilla, ha criticado el «lamentable» estado del asfalto de la ciudad, donde ha comentado que, no ... hay ni una sola calle sin un socavón, baldosas y adoquines rotos o levantados.

