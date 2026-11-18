El portavoz municipal de Izquierda Unida-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, insta al Ayuntamiento a reforzar el plan de recogida de hojas. «En las ... últimas semanas, como consecuencia de la llegada de las bajas temperaturas, se ha visto como los arboles perdían sus hojas. Hojas que quedaban apilada sobre el acerado durante varios días», afirma.

Cazalilla indica que estas hojas son las responsables de numerosas caídas y accidentes a vehículos y viandantes, «más aún si tenemos en cuenta la suma de hojas y lluvias de los últimos días, que convierte el acerado en una trampa para los peatones, especialmente personas con movilidad reducida», remarca. Desde la formación de izquierdas, se señala al Ayuntamiento de dejación de funciones al permitir que transcurran varios días sin que las mismas sean recogidas por parte de los operarios responsables de la limpieza, «llegando en algunos casos a soplarlas hacia la calzada para evitar el impacto visual de aceras colmatadas de hojas sin recoger», lamenta.

Periferia

Cazalilla pide que se preste especial atención a los barrios periféricos como Mira Sierra, Puerta Madrid, Lagunilla, Vistillas y La Paz. «No entendemos como no se tiene previsto el refuerzo durante esta época para la recogida de hojas, más aún en aquellos barrios periféricos donde la frecuencia de barrido es menor que en el centro de la ciudad, además de tener mayor presencia de arboles y por ende mayor caída de hojas», constata.

El portavoz de la coalición de izquierdas insta al actual concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a cumplir con sus responsabilidades «y que dejen de verse acerados con varios centímetros acumulados de hojas», concluye.