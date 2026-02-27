IU-Podemos denuncia abandono en la barriada Plaza de Toros de Andújar

El portavoz del grupo municipal de IU y Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, se ha reunido con los vecinos del entorno de la barriada ... de la Plaza de Toros, con el objeto de escuchar, y posteriormente trasladar, la quejas vecinales al Ayuntamiento.

Cazalilla señala se quejan del estado de abandono que sufre el barrio y de la inacción del actual equipo de gobierno, los cuales hacen «caso omiso» a las quejas y reivindicaciones vecinales, como es el arreglo del alcantarillado, del acerado, poda de arboles o control de palomas atraídas por la fuente central.

El edil de la formación de izquierdas achaca esta circunstancia a lo que cataloga como «la dejadez y falta de impulso de este gobierno municipal, que provoca que tengamos que insistir constantemente en cuestiones como limpieza, arreglo de alcantarillados o control de plagas», finaliza.