IU-Podemos denuncia abandono en la barriada Plaza de Toros de Andújar
DEJADEZ ·Cazalilla habla de la inacción del actual equipo de gobierno
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Viernes, 27 de febrero 2026, 19:51
El portavoz del grupo municipal de IU y Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, se ha reunido con los vecinos del entorno de la barriada ... de la Plaza de Toros, con el objeto de escuchar, y posteriormente trasladar, la quejas vecinales al Ayuntamiento.
Cazalilla señala se quejan del estado de abandono que sufre el barrio y de la inacción del actual equipo de gobierno, los cuales hacen «caso omiso» a las quejas y reivindicaciones vecinales, como es el arreglo del alcantarillado, del acerado, poda de arboles o control de palomas atraídas por la fuente central.
El edil de la formación de izquierdas achaca esta circunstancia a lo que cataloga como «la dejadez y falta de impulso de este gobierno municipal, que provoca que tengamos que insistir constantemente en cuestiones como limpieza, arreglo de alcantarillados o control de plagas», finaliza.
