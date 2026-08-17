IU-Podemos con Andújar vislumbra escasas ideas de desarrollo económico para el municipio

Izquierda Unida-Podemos con Andújar no percibe apenas proyectos de calado para el futuro desarrollo socioeconómico del municipio andujareño. Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, ... apunta a que no se han producido avances en el polígono industrial Innovandújar (proyecto gestado en el año 2005) y añade que no se proyectan inversiones en su nodo logístico.

Cazalilla señala que se están produciendo actuaciones en esta materia en municipios muy cercanos a Andújar como son Bailén, Guarromán, Linares, Martos, Jaén o Villanueva de la Reina, «la comparativa es desalentadora para quienes estamos convencidos de que Andújar tiene muchas posibilidades y de que la gente joven podría a aspirar a tener un futuro en la ciudad donde han nacido, si hubiese aquí un equipo de gobierno con otras perspectivas y otras maneras de hacer las cosas», deduce.

El edil de la formación de izquierdas considera que los actuales gestores municipales están más centrados en, «las fiestas, las fanfarrias y el postureo y que por tanto carece de proyectos socioeconómicos de envergadura y que la va a hacer perder cuatro años más de futuro industrial, donde nos estamos quedando atrás frente a otras ciudades competidoras en el marco de desarrollo industrial por culpa de la inacción del Partido Popular en la ciudad y de su alcalde y del resto del equipo de gobierno que está dedicado más a otras cuestiones que nada tienen que ver con el futuro industrial del municipio», asevera Cazalilla.

El porta voz municipal de IU-Podemos con Andújar también ha hecho referencia a la creación del complejo turístico en la conocida como 'Viña de Argimiro'. Su formación política ya vislumbró problemas con el acceso al agua, «y así ha sido porque han tenido que ampliar las instalaciones para tener acceso a otra fuente de agua en esa misma zona, y el atranque está en que no se han concedido los permisos pertinentes por parte de la Junta de Andalucía», afirma.

Cazalilla también denuncia que no se haya colocado la primera piedra del proyecto de la residencia que se ha proyectado en el entorno de la piscina cubierta, «esto viene a evidenciar la falta de impulso y de ganas de compromiso del actual equipo de gobierno con la ciudad». Izquierda Unida-Podemos con Andújar recomienda que los proyectos hay que abrocharlos y atarlos antes de anunciarlos y ponerlos en marcha, «porque nos puede pasar lo mismo que con la planta de biogás o las viviendas sociales y no ha y que vender la piel de oso antes de cazarla», recomienda Cazalilla.

Previsiones de la Junta

El flamante delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Erik Domínguez señaló en su visita a la ciudad preguntado sobre este asunto que no se va a dar por perdido ningún proyecto de este tipo, «ni en Andújar ni en otro punto de la provincia de Jaén».

Domínguez se refirió a una apuesta por complementar inversiones en lo que se refiere a la creación de los nudos logísticos en la zona, «nosotros no queremos confrontar territorios, todo lo bueno para Andújar le puede venir a la comarca norte de Jaén y viceversa». El delegado del Gobierno de la Junta hizo alusión al instrumento que se ofrece con la Asociación Puerta de Andalucía, «es un proyecto de desarrollo económico y social que se ofrece a los municipios que se sitúan a orillas de la Nacional IV», apunta.

Esta asociación busca crear un proyecto que sea atractivo a la inversión exterior. Este colectivo se gestó ante la necesidad de captar inversiones que necesita la provincia de Jaén, que sigue soportando altas tasas de desempleo. Los municipios adheridos a la Asociación Puerta de Andalucía-entre los que se halla Andújar- ponderarán en su magnífica ubicación estratégica que se pretende orientar a conseguir ayudas, pero también que se instalen empresas que generen empleo y que fijen la población en la zona.

Proyectos que maneja el equipo de gobierno actual

El Consistorio tiene depositadas sus esperanzas en la ampliación del polígono Ave María, para la instalación de nuevas empresas o también para las que allí operan, incremente su actividad. De momento, ya han acondicionado la vía de acceso a la autovía para facilitar la circulación de los camiones. Otra de las iniciativas que maneja el actual equipo de gobierno es el acondicionamiento del Polígono la Estación y toda la zona de Renfe a través de los fondos europeos EDIL.