IU-Podemos con Andújar solicita actuar en el canal de Vegas de Triana
INFRAESTRUCTURAS ·Los vecinos del poblado le han manifestado su preocupación al encontrarse colmatado de barro y saturado de basura
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Martes, 24 de febrero 2026, 18:56
El portavoz de IU y Podemos Andújar, Juan Francisco Cazalilla, ha instado al equipo de gobierno,del PP y a la CHG a actuar sobre ... el canal de riego que transcurre por la pedanía de Vegas de Triana.
Los vecinos le han manifestado su preocupación al encontrarse colmatado de barro y saturado de basura, hecho que puede suponer un problema de seguridad para los vecinos en una situación de lluvia intensa como la acaecida en las ultimas semanas.
Cazalilla critica las promesas vacías del PP, que se comprometió con los vecinos de la pedanía a limpiar y cubrir dicho canal para garantizar la seguridad de los mismos. Constata que este compromiso, tres años más tarde y con mayoría absoluta, sigue sin ejecutarse en una clara 'estafa' electoral del PP. «Varios vecinos me llamaron durante la ultima tormenta, asustados y alarmados por la situación en la que está el canal, ya podía desbordarse de un momento a otro debido a la falta de mantenimiento y limpieza que tiene«.
Alerta, que, en cualquier momento cuando las lluvias azoten con fuerza, como ha ocurrido en las últimas semanas, puede desbordarse y entrar en las viviendas colindantes al canal, poniendo en peligro la vida de los vecinos de Vegas de Triana. «Todo esto, con la pasividad del PP en el equipo de gobierno del Ayuntamiento», manifiesta Cazalilla.
