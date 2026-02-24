Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ESTADO DEL CANAL TRAS LAS LLUVIAS. ANDÚJAR IDEAL

IU-Podemos con Andújar solicita actuar en el canal de Vegas de Triana

INFRAESTRUCTURAS ·

Los vecinos del poblado le han manifestado su preocupación al encontrarse colmatado de barro y saturado de basura

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 24 de febrero 2026, 18:56

Comenta

El portavoz de IU y Podemos Andújar, Juan Francisco Cazalilla, ha instado al equipo de gobierno,del PP y a la CHG a actuar sobre ... el canal de riego que transcurre por la pedanía de Vegas de Triana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La crema de Mercadona elegida la mejor por la OCU que se ha hecho viral
  2. 2 La A-44 reabre hacia Granada tras superar con éxito las pruebas en el viaducto de Rules
  3. 3 Una niña de 13 años apuñala a su madre en Motril con un cuchillo de cocina
  4. 4 Dos hermanos de Granada secuestran y torturan a un ciudadano marroquí, que logra escapar y llegar grave a Urgencias
  5. 5 Ocho heridos, entre ellos dos menores, tras un choque frontal en la carretera a Sierra Nevada
  6. 6 Un hostelero de Granada no puede abrir el restaurante de su hotel porque no encuentra cocinero
  7. 7 La Guardia Civil investiga carreras ilegales este fin de semana en Alhendín
  8. 8 Se estampa contra la terraza de un bar de Granada con una tasa de alcohol de 0.92, sin seguro ni ITV y con el carnet retirado
  9. 9 Arde el bar Picual en la plaza Campo Verde en mitad de la noche
  10. 10 Un granadino recibe una paliza al salir de una discoteca en Málaga: «Me podrían haber dejado en el sitio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IU-Podemos con Andújar solicita actuar en el canal de Vegas de Triana

IU-Podemos con Andújar solicita actuar en el canal de Vegas de Triana