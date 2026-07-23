IU-Podemos con Andújar ve una falta de proyecto político en la ciudad

U-Podemos con Andújar percibe la carencia de un proyecto para la ciudad, un hecho que atribuye a una política de «fanfarria, despilfarro y postureo». ... Así lo aseveró su portavoz municipal en el Ayuntamiento, Juan Francisco Cazalilla, en la comparecencia que realizó para hacer un balance de estos tres años de mandato municipal del PP con mayoría absoluta. Censura que no se haya aprovechado la coyuntura con los gobiernos del Partido Popular en la Junta de Andalucía.

Cazalilla apuntó que el actual equipo de gobierno se encontró con unas «cuentas saneadas», pero lamentó que esta circunstancia se empañó con una fuerte subida de impuestos, «de un 25% hasta la basura y el agua y con una falta de eficacia a la hora de llevar a cabo las bonificaciones».

Despilfarro

El portavoz municipal de la formación de izquierdas constató que una de las características de los actuales gestores locales es su «constante dinámica de despilfarro». Argumentó esta tesis al advertir que por primera vez se gastan más de un millón de euros al año en el capítulo de Festejos. «A lo que se añade un gasto desmesurado de 600.000 euros para sufragar el monumento al octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza», criticó en su balance, donde también apuntó que existe un bajo nivel de ejecución del presupuesto municipal. «Vemos que se destinan cantidades insuficientes a políticas de empleo y por eso, últimamente las cuentas dejan remanentes de tesorería positivos», reseñó Cazalilla en su intervención.

El edil de IU-Podemos con Andújar lamentó una falta de apuesta por la vivienda pública en el municipio y reprochó la pérdida de subvenciones millonarias para su desarrollo.

Falta de limpieza

Cazalilla subrayó que existe una falta de mantenimiento en las calles, parques y jardines de la ciudad y una carencia de proyectos de mejora en estas infraestructuras. «Además nos hemos encontrado con la censura de las redes sociales del Ayuntamiento a los comentarios que sobre estos asuntos realiza la ciudadanía, algo inadmisible, pero que es de la marca PP, que está gobernando de espaldas la ciudadanía», enfatizó.

Cazalilla expuso que el lamentable estado que presenta el Parque Medioambiental de Cercado del Ciprés es el fiel reflejo, «de una falta de apuesta por el parque natural Sierra de Andújar, donde no se abren la vías pecuarias ni se han clarificado las causas del gran incendio que se originó en la sierra en agosto de 2024», deploró.

Y Cazalilla señaló que uno de los «grandes fracasos» del actual equipo de gobierno es la falta de creación de suelo industrial y de iniciativas para su desarrollo socioeconómico. «No sabemos nada del parque empresarial Innovandújar, ni del centro logístico y municipios como Bailén, Guarromán y Linares, nos han tomado la delantera y nos han dejado atrás, pese a todas las promesas que se nos hicieron» Cazalilla apuntó que el exponente de la falta de planificación empresarial en este mandato en la ciudad es la fallida planta de biogás.