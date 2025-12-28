IU-Podemos con Andújar ve deficiencias en el proyecto de Presupuestos de 2026

El portavoz municipal de IU-Unidas Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, señala que el Presupuesto de 2026 evidencia, «la deficiente gestión del Gobierno Municipal ... del PP». Esta afirmación la sustenta el entender que presentó el borrador a los grupos de la oposición y a los colectivos, «de una forma incompleta y además, tardía y estamos hablando de un documento esencial para mejorar la vida de la ciudad», entiende Cazalilla.

El propio Cazalilla propuso al concejal de Economía, retrasar el debate de los Presupuestos, «pero me dijo que era época vacacional, por lo que los concejales del gobierno no están trabajando en estos días». El edil del grupo de izquierdas acusa también a los actuales gestores a presentar el documento fuera de los plazos legales. Su grupo ha visto deficiencias en el proyecto de presupuestos, «nos presentan el canon de arrendamiento de kioscos que ya no existen en la ciudad, por lo que los ingresos no plasman la realidad recaudatoria», indica.

El edil de IU-Unidas Podemos puntualiza que los festejos se llevan la cifra récord de los 1, 2 millones de euros. «Por lo que la piedra angular de los actuales regidores pasa por el pan y el circo». Como contrapunto ejemplifica lo que considera una escasa subida en las políticas de empleo y critica como la presión fiscal por habitante asciende a los 700 euros. «Que sitúan a Andújar muy por encima de la media de ciudades similares».

Escasez de proyectos

IU-Unidas Podemos con Andújar precisa que el anexo de inversiones del documento recoge una cantidad de 85, 34 euros por habitante, «y en este caso estamos por debajo de las ciudades medias de Andalucía y del resto de la provincia de Jaén».

Su grupo político ha detectado que se cumple con un 50% de las «pocas y reseñables inversiones que se proyectan y no vemos aspiraciones de desarrollo económico porque se produce una rebaja importante para el polígono Ave María». En este sentido, Cazalilla, advierte que los proyectos más importantes proceden del Estado y no ve avances en el polígono Innovandújar y en el puerto de Andalucía. «Ni Junta de Andalucía ni Ayuntamiento apuestan por el desarrollo industrial». Si que vislumbra un gran aumento de personal en el Consistorio.