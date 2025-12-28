Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CAZALILLA DURANTE SU COMPARECENCIA PARA EXPLICAR LAS CUENTAS. GONZÁLEZ

IU-Podemos con Andújar ve deficiencias en el proyecto de Presupuestos de 2026

Su portavoz se percata de como se incluyen ingresos de arrendamientos que no existen y critica la inexactitud del documento

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

AND´UJAR

Domingo, 28 de diciembre 2025, 13:25

El portavoz municipal de IU-Unidas Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, señala que el Presupuesto de 2026 evidencia, «la deficiente gestión del Gobierno Municipal ... del PP». Esta afirmación la sustenta el entender que presentó el borrador a los grupos de la oposición y a los colectivos, «de una forma incompleta y además, tardía y estamos hablando de un documento esencial para mejorar la vida de la ciudad», entiende Cazalilla.

