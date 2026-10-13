IU-Podemos con Andújar cuestiona las obras en la A-6177

El portavoz del grupo municipal de IU y Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, ha denunciado la 'chapuza' de obras, que el PP, a través ... de en la Junta de Andalucía, esta llevando a cabo en la A-6177 conocida como 'carretera de la Virgen', que conecta Andújar con la Basílica Menor y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.

Cazalilla subraya que en los últimos días, la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo un mantenimiento en la carretera mencionada, consistente en asfaltado, poda de arboleda, y mejora del carril bici. «Actuación en la que reside el problema, al haber retirado las vallas de protección que separan al mismo del tráfico rodado que circula con la vía», remarca.

El edil de la coalición de izquierdas indica que las protecciones han sido sustituidas por bolardos de plástico que si dan más sensación de amplitud a los vehículos a motor, pero suponen un peligro para los deportistas (fundamentalmente caminantes) que usan al mismo tiempo.

«Esta actuación permite que coches, motocicletas y camiones pasen a escasos centímetros de los deportistas, sin que haya ningún elemento de protección entre los usuarios, lo que supone un peligro para estos últimos», avisa Juan Francisco Cazalilla.

Aquellas críticas

El portavoz municipal de IU-Podemos con Andújar recuerda las duras crítica que el PP realizó cuando en 2017 la Junta de Andalucía, en aquel momento gobernada por el PSOE, llevó a cabo tal actuación que calificaban de peligrosa y temeraria para los usuarios de la carretera. «En esta ocasión, es el propio PP el que aumenta la peligrosidad de los viandantes, hecho que antes criticaban», remarca. La coalición de izquierdas insta al PP a rectificar dicha 'chapuza' y recuperar elementos de protección más contundentes que los instalados.

Desde Fomento se indica que se instalarán nuevos elementos de separación entre el espacio destinado a los peatones y la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad tanto de quienes realizan este recorrido a pie como de los vehículos que circulan por la A-6177.