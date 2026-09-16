IU-Podemos con Andújar califica de «desastrosa» la última edición de Anducab

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos Andújar, ha calificado de «continuidad de cadena de desastres» la celebración de Anducab, abundando el « ... desbarajuste» de la Feria.

Juan Francisco Cazalilla entiende que, «desligarla de la celebración de la feria, ha hecho que ambos eventos pierdan la sinergia que las dos actividades ejercían una sobre la otra, principalmente atrayendo a gente de fuera de la ciudad», considera el edil de la formación de izquierdas. Cazalilla añade que la celebración del concurso entre semana, en días laborales, «ha hecho que desluzca aún más este concurso, y su proyección hacia el exterior de Andújar, lo que se ha traducido en menos expositores de empresas y menos caballos participantes en el evento, concretamente, 30 menos que la pasada edición», precisa.

Más proyección

Cazalilla indica que el calendario de este tipo de eventos está muy encorsetado por la propia federación, «pero es necesario que el equipo de gobierno tome estas actividades como un instrumento de proyección al exterior de la ciudad, y por ende del fomento de nuestro sector turístico», sugiere. La coalición de izquierdas se defiende la necesidad de equilibrar el concurso de Anducab, con lo que era la tradicional feria de ganado asociada a la feria de septiembre de Andújar.