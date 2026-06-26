IU-Podemos alerta de los perjuicios de las placas solares

IU-Podemos con Andújar ha manifestado públicamente su posicionamiento sobre los proyectos del proyecto final mente fallido de la puesta en funcionamiento de la planta ... de biogás y de la ubicación de las placas solares en el municipio andujareño.

La coalición de izquierdas dice no estar en contra de estas iniciativas, pero conmina a que se apliquen y desarrollen con «un orden y concierto». Respecto a la intentona infructuosa de ubicar al final la planta de biogás, el portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, preguntó ayer en el pleno por el recurso interpuesto al Ayuntamiento por parte de la empresa, por los perjuicios que entiende le ha causado la decisión municipal de no seguir adelante con el proyecto.

Placas solares

Por otra parte, el responsable de Medio Ambiente del comité local de Izquierda Unida, el geólogo José Manuel Marín, subrayó los impactos negativos para el medio ambiente del entorno, que bajo su parecer , van a ocasionar el funcionamiento de las placas solares en la zona de la carretera de La Parrilla, sobre todo.

Marín explicó en su comparecencia que la instalación de las placas solares en esa zona en concreto ha supuesto arrancar olivos en un perímetro de tres kilómetros, «por lo que desaparecen los acuíferos subterráneos de riego y las placas solares van a generar aguas de escorrentía que irán a parar al río Guadalquivir por lo que se agravará el tema de las inundaciones»' alertó José Manuel Marín.

Este experto advirtió que al gua de lluvia arrastrará arcilla, grava y arena al río que ya no puede evacuar más sedimentos por el problema de la presa de Marmolejo. Señaló que en la zona del arroyo de Martín Gordo ya se han producido desbordamientos que han anegado viviendas. También reseñó que una vez las placas solares se queden obsoletas, el problema seguirá muy latente. «Acrecentará el problema del desastre de la acumulación de los lodos», avisó.

José Manuel Marín sigue sin ver soluciones firmes para atajar el problema de las inundaciones, pese a las últimas actuaciones anunciadas por las administraciones, y en este sentido, apela a la responsabilidad de clase política y de los técnicos a la hora de gestionar el dinero público.