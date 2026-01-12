Irrumpe Andújar Flamenca

Apenas se han apagado los sones de los villancicos y a menos de un mes de que la Plaza de España se llene de volantes, ... Andújar Flamenca irrumpe en la vida de los iliturgitanos con su presentación oficial. En la Sala de Exposiciones de la Cas Municipal de Cultura, y no es casualidad, tuvo lugar su puesta de largo. Y escribo lo de no es casualidad, porque el mundo, el arte del traje de flamenca es Cultura viva, como lo prueba la exposición de la sala, en su XV Aniversario Bajo el lema. «De Andújar al Mundo. 15 años de Andújar Flamenca» se han presentado las novedades de la próxima edición a desarrollar del 6 al 8 del próximo mes de febrero y para la que ya se ha iniciado la instalación de la monumental carpa que la caracteriza, en el corazón de la ciudad. Andújar Flamenca se reafirma como una de las grandes citas culturales y de moda flamenca del sur de España.

El acto oficial en el que estuvieron y están siempre presentes los representantes de las instituciones, que bajo el paraguas de la Cámara de Comercio de Andújar, les da cobijo, por sus intervenciones dejan patente, no ya lo que en si significan para este evento, sino lo que para ellas significa, es decir, que «por la boca, muere el pez». Mientras la Cámara de Comercio y así lo testificó su vicepresidente Javier Camello, en la línea del presidente Eduardo Criado, subraya que Andújar Flamenca es de Andújar y para Andújar, con proyección internacional, lo que subscribe el alcalde Paco Carmona .el máximo patrocinador de Andújar Flamenca y con un gran esfuerzo que realizan los operarios municipales; consciente de que es una labor conjunta Ayuntamiento y Cámara. Parece que no lo tiene tan claro, o si, la Diputación Provincial, quien en su día, no se nos ha olvidado aunque a otros si, hizo el intento, a Dios gracias fallido intento, de desplazarla a la capital y apropiársela como la Feria de la Caza, siendo Andújar la Ciudad de las Monterías, con la portentosa frase de que pertenece a toda la provincia.

La Junta de Andalucía, de momento más ecuánime, es consciente de que el trabajo de la Cámara de Andújar, consolidando un evento que sitúa a la ciudad como enclave esencial dentro de la moda flamenca de primer nivel. Si Andújar Flamenca es un referente cultural, escaparate de talento y herramienta de promoción de la ciudad, ello lo prueba no sólo la exposición, sino la revista que se edita con este motivo y que en esta edición tiene como portada y figura central, al prestigioso diseñador Tony Benítez, presente en el acto y con material de su propia colección en la exposición. Prueba de su universalidad de Andújar Flamenca esta en el premio 'Volante de Oro 'que en esta edición ha recaído en la reconocida diseñadora de moda flamenca, Pilar Vera, una de las diseñadoras más influyentes y consolidadas con más de cuatro décadas de trayectoria que ha adquirido fama internacional. El padrino de Andújar Flamenca 2026, el diseñador granadino Antonio Gutiérrez, lo que prueba la importancia de esta pasarela dentro del panorama actual de la moda flamenca, quien destaca su apuesta por la creatividad, la calidad y la proyección nacional. Y el premio Andújar Flamenca Glamour 2026 que se concederá a la bailaora Cristina Hoyos. Andújar Flamenca, este año con el prolegómeno del I Certamen de Baile Flamenco 'Andújar Flamenca Baila' tiene como objetivo promover y difundir el arte del baile flamenco, ofreciendo a academias, escuelas y centros de danza de todo el territorio andaluz una oportunidad única para mostrar su talento sobre la pasarela; cuenta con la coordinación del bailaor Antonio González.

Está altamente claro que el trabajo conjunto ha hecho posible quince años de éxito. Y siendo Andújar una ciudad que desgraciadamente se caracteriza porque sus actos y organizaciones tengan en diez años su duración en la historia, los quince de Andújar Flamenca es para darla más que consolidada como la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental, un foco de atracción turística y actividad empresarial, que cuenta con un gran respaldo de artistas, profesionales y mecenas como lo prueba la apuesta, desde sus inicios de la marca que creo Pepe Guerra que sigue con su nueva andadura apostando por este certamen, con sus hijas.