EXPOSICIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LOS 15 AÑOS DE ANDÚJAR FLAMENCA. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

Irrumpe Andújar Flamenca

OPINIÓN ·

Apenas se han apagado los sones de los villancicos, Andújar Flamenca irrumpe en la vida de los iliturgitanos con su presentación oficial

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 12 de enero 2026, 14:09

Comenta

Apenas se han apagado los sones de los villancicos y a menos de un mes de que la Plaza de España se llene de volantes, ... Andújar Flamenca irrumpe en la vida de los iliturgitanos con su presentación oficial. En la Sala de Exposiciones de la Cas Municipal de Cultura, y no es casualidad, tuvo lugar su puesta de largo. Y escribo lo de no es casualidad, porque el mundo, el arte del traje de flamenca es Cultura viva, como lo prueba la exposición de la sala, en su XV Aniversario Bajo el lema. «De Andújar al Mundo. 15 años de Andújar Flamenca» se han presentado las novedades de la próxima edición a desarrollar del 6 al 8 del próximo mes de febrero y para la que ya se ha iniciado la instalación de la monumental carpa que la caracteriza, en el corazón de la ciudad. Andújar Flamenca se reafirma como una de las grandes citas culturales y de moda flamenca del sur de España.

