Inversiones y no gastos

El dinero público, en este caso el dinero de las arcas municipales, es de todos los iliturgitanos, dicen. Es por ello que debe medirse mucho en que se gasta y sobre todo en que se invierte, porque hay gastos que lo son al cien por cien y otros que son más inversiones que gastos.

Viene esto a colación a lo acontecido durante la pasada semana. Hemos visto un stand de Andújar en Expoliva, digno no, mas, en el que se recogía parte de nuestra riqueza económica, por no decir lo más fuerte de ella: olivo aceituna, aceite y maquinaria. Las informaciones recogidas muestran la presencia de representantes del sector en un buen equipamiento. Vender lo nuestro y con buena presencia y buen equipo es saber lo que queremos. Aunque mucho se critica la no presencia de Andújar en alguna que otra feria, estamos en unos momentos en los que hay que saber muy bien donde se pone el dinero y que el gasto se convierta en inversión, sobre todo porque es esta una ciudad que no precisamente se ha vendido como se merece y con las posibilidades que tiene. Que la Romería está muy bien, pero que no todo es o debe ser Romería fuera de la localidad y más cuando ahora la Junta de Andalucía refuerza su apuesta por la internacionalización, la innovación y la sostenibilidad de Expoliva 2025.

El apoyo al SIAOVE y al Simposio Científico-Técnico consolida a Andalucía como referente mundial del sector del olivar y del aceite de oliva virgen extra y en ello debe estar Andújar con su mejor cara. El éxito de participación y contenido de la edición 2025 de Expoliva, la principal feria internacional dedicada al sector oleícola demuestra que es el lugar donde debemos estar y con buena cara, es decir, con la mejor presencia.

El aumento considerable del número de visitantes justifica esa presencia en un espacio que ha promovido el intercambio cultural, técnico y comercial entre productores, compradores e instituciones. Eventos destacados como el showcooking de fusión andaluza-brasileña, la experiencia de cocina japonesa con atún y AOVE, o el programa SIAOVE Kids para la promoción del consumo entre menores, han contribuido a acercar el aceite de oliva virgen extra a nuevos públicos y mercados. Asimismo, iniciativas como el concurso Jóvenes Fogones del Sur han puesto en valor el talento emergente en la cocina con AOVE como protagonista. Díganme si no son motivos más que suficientes.

Bien invertidos pues los euros en el stand y a por la siguiente que podría ser, porque no la Sierra y nuestro Parque Natural. El anuncio el pasado año, concretamente en el mes de agosto del anuncio de derogar la orden restrictiva de paso por las vías pecuarias ha activado la lucha que mantienen colectivos por su apertura. Una de las grandes reivindicaciones en la zona, la apertura de las vías pecuarias del parque natural Sierra de Andújar, emprendió el camino de su consumación. El alcalde, Paco Carmona, alabó la comprensión de la ciudadanía por la restricción que aplicó la Junta de Andalucía en el año 2003 para la pervivencia del lince ibérico, en una zona, como la de Andújar, que se convirtió en el último refugio y desde donde se realizaron políticas expansivas.

Pero, una vez que la población del lince empezó a estabilizarse, en marzo del año pasado. La Junta ordenó la derogación de esta ley restrictiva de cierre de las vías pecuarias. Ahora la serranía andujareña se encamina a su ansiada permeabilidad .las vías pecuarias deben ser públicas y hay que apelar a la obligatoriedad de los propietarios de las fincas privada a dejar el paso, como históricamente se ha hecho porque estamos de un patrimonio que no se puede perder.

Por otro lado, ahora que la ciudad de Andújar celebrará con varios actos los 800 años de la inclusión al Reino de Castilla primero con la toma del castillo y después con la expulsión de los musulmanes por parte del rey Fernando III, al que se le dedicará un monumento en la ciudad en 2026 se debe ensalzar la importancia que tuvo este monarca en la historia de la ciudad. Ayuntamiento y Amigos del Patrimonio que han elaborado un programa conjunto para conmemorar un hecho que marcó el devenir de nuestro pueblo debe constituir un recurso clave para el desarrollo socioeconómico de Andújar y clave para proyectar a Andújar hacia el futuro desde el conocimiento de su pasado.