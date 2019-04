Intenso jueves y no precisamente santo, como el que está por llegar, sino el pasado y laico. No podía dar de sí una jornada, políticamente hablando. El inicio de la campaña electoral a las elecciones generales puso nerviosas a las formaciones políticas y dio igual que el acto fuera de ámbito provincial, como puramente local. El PP apostó por iniciar su campaña al Congreso y al Senado en Andújar, con Mª Luisa del Moral y Javier Márquez, que por cierto nos enteramos que es iliturgitano de nacimiento, por aquello de que culminaría con lo más relevante que tiene esta ciudad, la Romería y a la Morenita se van a tener que encomendar para darle la vuelta a unas encuestas que no le auguran nada favorable en esta provincia, salvo que los muchos votos de los aun indecisos, acaben cogiendo su papeleta. Los que sí que ya han anunciado que van a tener papeletas en los colegios electorales, aunque estos a nivel local, es la agrupación de electores «Gente de Andújar», que ese mismo día lo anunciaban con amplia cara de satisfacción, después de la huida de sus dos principales miembros y hasta ahora concejales del PSOE, Luis Salas y Jesús del Moral; 500 firmas y más son las que dicen haber conseguido para tal fin, «, ahora se iniciará un proceso de recogida de propuestas de los vecinos y vecinas, para elaborar el programa electoral con el que concurrirán a las próximas elecciones». Ciudadanos también eligió el día para hacer oficial lo que se venía rumoreando, que Lola Ciudad repite como candidata a la alcaldía, con un equipo que esperarán a que pasen las elecciones generales, para darlo a conocer.

Los que no esperaron fueron los del PSOE, que aunque su lista era más que conocida, después de la polémica suscitada que acabó con dos de sus actuales concejales en el grupo de los no adscritos, optaron ese día por la presentación oficial, nada más y nada menos que en el Teatro Principal. La ausencia de primeras figuras restó asistencia, aunque sí que estaban los fieles, militantes y simpatizantes para arropar al candidato Paco Huertas y todo su equipo de hombres y mujeres, entre las que hay novedades, pero también el regreso de anteriores concejales, como Josefa Lucas. Además del apoyo de los incondicionales Micaela Navarro y Paco Reyes, no faltaron anteriores alcaldes, como José A. Arcos y Antonio Cuenca. Mostrar la unidad del partido era fundamental y la valía de su equipo era fundamental para el candidato Paco Huertas. Por cierto que hubo una cierta similitud entre esta presentación y la de los miembros de la lista del PP de Paco Carmona, en la de los populares cartulinas blancas y de uno al siguiente y en la de los socialistas cartulina roja y al panel. Curiosidades que se dan.

Ahora sí que la suerte está echada, a la espera de conocer el cabeza o la cabeza, de la agrupación de electores Porque aquí, en Andújar, parece que, salvo lo del voto por correo, por la coincidencia con el domingo de Romería, de lo único que se habla es de las municipales. No se sabe muy bien, si por la proximidad de ambas o porque se pasa un tanto de quienes son los candidatos a Madrid. Aquí sí que se va a votar siglas.