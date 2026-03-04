Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exosición de miel de la zona en el Palacio los Niños de Don Gome. GONZÁLEZ

Las intensas lluvias dejan sensaciones muy contrapuestas en la apicultura

MIEL ·

El responsable del sector en COAG-Jaén indica que propicia las plantaciones y el polen, pero por otro lado repara en los daños a los accesos a colmenas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 4 de marzo 2026, 12:54

Comenta

. Las abundantes e intensas lluvias de este invierno ocasionado sensaciones muy dispares en la apicultura muy arraigada en la zona. Por una parte van ... a favorecer el desarrollo de las plantas y de la polinización, pero por contra ha destrozado los caminos de acceso a las colmenas, hecho que amenaza con retrasar la producción de miel. «Llevamos ya un mes perdido, porque desde diciembre no ha parado de llover», señala el responsable del sector apícola en COAG-Jaén, el andujareño Tomás Torralba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso de CaixaBank a sus clientes por la estafa de la transferencia
  2. 2 Fermín Cacho, hospitalizado tras sufrir un desvanecimiento en su casa de Jaén
  3. 3 Granadinos en Abu Dhabi: «Si hace falta huiremos al desierto con nuestra hija»
  4. 4 Más de 7.700 granadinos podrán recorrer gratis la Alhambra y la Dobla de Oro: consulta tu municipio
  5. 5 «Un fantástico piso okupado» por 420.000 euros en Granada y otras viviendas a la venta con residentes ilegales
  6. 6 Un robo en el cementerio de Granada resuelto gracias a la mochila del ladrón
  7. 7

    Chalets de lujo junto a la playa y gangas en mitad de Recogidas
  8. 8 Estos son los cinco premiados a mejores empleados públicos de Granada
  9. 9 Habrá una jornada de Liga con camisetas históricas: vota tu favorita para el partido del Granada
  10. 10

    Así será la futura Ciudad de la Justicia de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las intensas lluvias dejan sensaciones muy contrapuestas en la apicultura

Las intensas lluvias dejan sensaciones muy contrapuestas en la apicultura