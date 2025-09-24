Una iniciativa fomentará la inclusión en el deporte

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado Deportodos, la nueva Escuela Municipal de Multideporte Adaptado, un proyecto que nace con la intención de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte y fomentar la inclusión social a través de la actividad física.

La escuela está dirigida a niños y niñas de primaria de entre 6 y 12 años que requieran programas adaptados a sus necesidades físicas, intelectuales, sensoriales o múltiples. El programa, con una duración inicial de tres meses, se desarrollará dos días por semana en las instalaciones deportivas municipales y contará con la coordinación de una empresa especializada con más de 20 años de experiencia en deporte adaptado.

El inicio está previsto para la última quincena de octubre y, desde hoy y hasta el 12 de octubre, las familias interesadas podrán realizar la preinscripción a través de un formulario habilitado por el Ayuntamiento. Se trata de un proyecto piloto y pionero que permitirá al consistorio conocer de primera mano las necesidades reales de las familias y diseñar un programa cada vez más completo y ajustado a la realidad de nuestro municipio.

En este sentido, la concejal de Deportes, Maria José Fuentes, ha destacado que «Deportodos refleja nuestro compromiso con una ciudad más inclusiva y con el derecho de todos los niños y niñas a disfrutar de los beneficios del deporte. No se trata solo de practicar actividad física, sino de crear un espacio de motivación, participación y autonomía».

La puesta en marcha de esta iniciativa supone, además, el cumplimiento de un compromiso adquirido en el programa electoral, reafirmando la voluntad del actual equipo de gobierno de responder a las necesidades de la ciudadanía con medidas concretas y efectivas.

Requisitos de participación:

● Tener entre 6 y 12 años.

● Presentar necesidades especiales (físicas, intelectuales, sensoriales o

múltiples).

● Formalizar la preinscripción antes del 12 de octubre mediante el formulario oficial.

