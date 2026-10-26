Inefable milenaria sierra

El escritor y periodista José Manuel Fajardo, acuñó una expresión que refleja a la perfección mi sentido de pertenencia a Andújar, a su polícroma argumentación. ... Señala el autor granadino: «Digamos que uno no tiene por qué amar aquel lugar al que pertenece, sino que uno pertenece a los lugares que ama». Pienso esto porque en los pasados días he tenido la oportunidad, que sentí como un auténtico privilegio, de adentrarme por los cerros, berrocales y senderos de la sierra de Andújar. Unos parajes donde desde hace muchos años he atesorado dichas y horas de paz.

Al comulgar con ellos se fundía mi materia. En esta ocasión quise imbuirme de ese lugar de tan alta resonancia novelesca, donde don Quijote pasó tres días de penitencia para parecerse al que considera 'único y perfecto' caballero andante, Amadís de Gaula, tal y como se narra en el Capítulo XXV de la primera parte de la obra cervantina. Allí me dirigí, al noreste del parque natural Sierra de Andújar, dando vistas a la vertiente oriental del río Jándula, «envolviendo un prado tan verde y vicioso, que daba contento a los ojos que le miraban».

Un lugar según Cervantes apacible, lleno de plantas, flores y montaraces árboles; una zona de riscos, que se encuentra cerca del sendero de los Cuatro Términos (Andújar, Villanueva de la Reina, Baños de la Encina, en Jaén, y Mestanza en Ciudad Real) en el Monte Selladores Contadero y por donde discurre la Cañada Real de la Plata, por instantes sentí una mística epifanía, una revelación espiritual que invadía las entrañas de plenitud y de una inmensidad mundanamente vacía. Es llamativo cómo en Andújar no le damos a Cervantes toda la preminencia que merece habiendo mencionado en el Quijote y en el Persiles magistral y encomiásticamente su serranía y su devoción.

Llevaba en el corazón el hachón ceremonioso que convoca a la brisa sacra, a la emoción de lo puro. Me embebí de una belleza indecible, mientras me hería abundosa la suave y dorada luz del otoño y su calidez cromática atravesaba el verde parduzco del monte. El sosiego reinaba en las empecinadas aguas de ese río que en su nombre alaba a Dios, en la acrisolada copa de un alcornoque un carbonero común desgranaba viejos anhelos de estas tierras, rasgaba el velo del aire. Extendí por las lomas una calmada mirada avizor, que de ningún modo quería que se apagara.

Mientras tanto, las aves y sus metáforas cruzaban el cielo hacia el más bello ocaso. Mientras tanto, el ciervo como un rey antiguo bramaba por su linaje y el jabalí hocicando esculpía as entrañas del monte. Sentí los aullidos milenarios del lobo y las historias y leyendas que sobre él han corrido de boca en boca entre pastores, guardas de las fincas, cazadores, piconeros,... Me acuerdo ahora del libro ¡Leocadio y los Lobos, Memorias de un pastor de la Sierra de Andújar,' escrito por Leocadio Rueda Checa y Víctor Gutiérrez Alba (Asociación Hombre y Territorio, 2014) que da cuenta de aquella presencia lobuna.

Entre la maleza creí advertir un lince. Entonces me asaltó una memoria que tengo retenida esperando algún momento verdaderamente catártico, porque no quiero que se rompa, porque necesito un día desplegarla de par en par en todo lo que es y significa. En el tiempo en que se encendieron todas las alarmas por el crítico estado de conservación del lince ibérico en España, me correspondió la presidencia de la junta rectora del parque natural Sierra de Andújar, precisamente el único espacio natural donde resistía un exiguo número de ejemplares de este felino. Podría contar mucho al respecto, y por supuesto cómo con el trabajo de grandes profesionales y el consenso general de la población, administraciones, propietarios de las fincas,…se logró salvar la especie. Por cierto prácticamente toda la prensa nacional se ha referido sistemáticamente a Sierra Morena como ese reducto salvífico, cuando concretamente fue la sierra de Andújar.

En este tiempo fueron algunos buenos conocedores de esta serranía, profesionales de enorme solvencia y profundo compromiso con ella, los que me revelaron su profunda esencia, su sagrado don. Pero de entre todos tengo que destacar a ese extraordinario puntal de amistad, y mucho más, que es José María Molina, que entre 2005 y 2019 fue director técnico del parque natural. Una persona que desde sus funciones profesionales en la conservación, la puesta en valor del territorio, y el desarrollo sostenible, supo coser grandes sinergias que influyeron positivamente en este espacio protegido. Es tanto lo que debería hablar de él que me perturba no hacerlo plenamente. En algún momento tendré que desdoblar esa memoria y dejar que fluya por la ejemplaridad profesional y humana de José María Molina.

Estremece el soto brocado de jaras y lentiscos, de brezos, de romero, de madroños, de pinos, encinas y alcornocales,… fundido con un cielo de bruma quimérica, de luz limpia y dorada. Un cielo donde el buitre negro y el águila imperial describen con su poderoso vuelo la historia de estos lares, la libertad de las cumbres y la memoria. Sintiendo este serrano dios telúrico, sintiendo una emoción fervorosa que brota para adentro, sí, uno pertenece a los lugares que ama.