La ilusión del 2024

Es como si la Cabalgata de los Reyes Magos y sus previas visitas antes del majestuoso y bullicioso recorrido por las calles de la ciudad hubieran sido la imagen del futuro de Andújar. Los iliturgitanos se ponían, en la fría noche del 5 de enero, en manos de la magia de los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, cual si fueran los símbolos de su esperanza, ilusión y anhelos de lo que quisieran fueran este año 2024 para la ciudad. La cabalgata, que sorprendió por sus novedades, estilo y personajes participantes dio la imagen del cambio de ciudad que Andújar quiere ser- Muy elogiada por todos, aunque no faltó quien alegara que el dinero de la nueva carroza de Baltasar debiera haberse destinado a ayudas a los necesitados, en la cabalgata, el nuevo gobierno municipal hubiera querido transmitir el mensaje de que ya todo no dará igual y que la ilusión se puede hacer realidad en proyectos efectivos, que cambie, por fin, la imagen de Iliturgi, aunque ahora no sea Iliturgi.

Los muchos personajes de cuentos infantiles, mezclados con elementos clásicos educativos ofrecieron una imagen fuera de saltimbanqui o lanzadores de fuego. El cortejo, amén de los tres Magos, fue todo ilusión y magia; todo como si se hubiera pensado en que mientras los más pequeños abrían sus ojos de asombro infantil, los mayores pensaran que aquello era la otra cosa en la que ellos creían y que esperan sea realidad, el trabajo y la buena economía. Pero es que además, y así lo subrayaba mi compañero José Carlos, en la crónica sobre la cabalgata, «los Reyes Magos acentuaron su apoyo social antes de la jubilosa Cabalgata»; y eso es precisamente lo que se nos viene diciendo, primero en forma de promesa electoral, luego como objetivo del gobierno municipal, que lo primero son los colectivos más vulnerables, los más necesitados y no sólo de cariño, sino de atención y de recursos. Niños y mayores, plasmados en Educación y Salud deben ser, junto a la economía, los ejes de este gobierno municipal. Tachar de derroche y de que el dinero que se ha empleado en la nueva carroza de Baltasar es demagogia o populismo, esta, como otras remodelaciones de la Cabalgata, se está pidiendo a voces y trasládese al conjunto de la sociedad, sin que por ello haya que abandonar otras necesidades. El júbilo de pequeños y mayores mostrado a lo largo de todo el recorrido, es como el que muestran de cara a este nuevo año, en el que desean ver cumplidas las promesas de tantos años. La implicación en el cortejo de nuevos colectivos también debe ser seña de igual manera, de esa implicación en el devenir de la ciudad, incluso el de empresas hasta hora ajenas a este acontecimiento, a partir de aquí deben mezclarse en ello. Los miles de kilos de caramelos deben convertirse en miles de euros para el bolsillo de la ciudadanía, así como los regalos deben pasar a puestos de trabajo, no por donación, sino por justicia social. El recorrido del cortejo, el del gobierno municipal, debe ser, como el de la cabalgata, no sólo por las calles del centro, sino por todas las que componen el núcleo urbano, pedanías incluidas, y no en momentos puntuales de salir en la foto, como estamos acostumbrados, sino durante los cuatro años de mandato; el esprín final es importante, pero también el recorrido.

Que los concejales acompañen al alcalde, en su tarea, no solo queda bien visto, sino que es fundamental en el día a día, recordando eso de que uno sólo anda, en grupo avanza. La unión y colaboración con entidades, como la Iglesia, son importantes, pero dando a cada uno su sitio, sin excederse en las imágenes; que no sepa tu mano derecha, lo que hace la izquierda, sin identificarlo con colores políticos. Y para empezar, dos ejemplos, si Caritas Interparroquial quiere fortalecer su acción social, nada más acertado que establecer un convenio directo con el Ayuntamiento, al igual que se tiene con otras instituciones y que siempre se ha echado de menos, sobre todo para la labor formativa e informativa. En el otro polo, el Conservatorio, arma arrojadiza de PSOE a PP por no conceder la Junta a la ciudad el Conservatorio de Grado Medio, petición que no es nueva, sino que lleva años demandándose por parte de la comunidad educativa del mismo, y por todos los partidos políticos, eso sí, cuando están en la oposición. La nueva secretaria general local, Micaela Navarro tiene ahí campo abonado para reivindicar, mientras se conceda o no.