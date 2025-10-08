Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TALLERES DE DANZA ORIENTAL Y LECTURAS DE POESÍAS DURANTE LAS JORNADAS. GONZÁLEZ

Las III Jornadas de Bienestar trasmitieron los valores humanitarios y de reflexión

SOCIEDAD ·

En la presente edición se desarrollaron con el lema; 'Por un mundo mejor'

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:03

Comenta

El Instituto Nuestra Señora de la Cabeza fue escenario de las III Jornadas de Bienestar 'Andújar Natural', que se desarrollaron con el lema; 'Por un mundo mejor'. La lectura de poemas por parte de Sensi Navas y la actuación de danza oriental del grupo El Despertar de Afrodita inauguraron un foro, que intentó inculcar en Andújar unos valores más justos y humanitarios.

Esta iniciativa, que nació de Sanayama Centro de Bienestar, es continuado ahora por la Asociación Semillas del Cambio que pretende fomentar un espacio para la reflexión, el cuidado y la consciencia.

Las actividades que se desarrollaron en las estas jornadas fueron las de yoga, meditación y danza oriental, talleres de alimentación y equilibrio, constelaciones familiares y sabiduría emocional y un Día del Niño lleno de juegos conscientes y yoga infantil. Semillas del Cambio quiso propiciar un encuentro para nutrir cuerpo, mente y espíritu y reconectar a los asistentes consigo mismos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  4. 4 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  5. 5 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  6. 6 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  7. 7 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  8. 8

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10 El coche con el motor más fiable del mercado, según un mecánico de la ITV: «270.000 km y nunca ha dado problemas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las III Jornadas de Bienestar trasmitieron los valores humanitarios y de reflexión

Las III Jornadas de Bienestar trasmitieron los valores humanitarios y de reflexión