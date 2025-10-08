Las III Jornadas de Bienestar trasmitieron los valores humanitarios y de reflexión

En la presente edición se desarrollaron con el lema; 'Por un mundo mejor'

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:03 | Actualizado 14:13h.

El Instituto Nuestra Señora de la Cabeza fue escenario de las III Jornadas de Bienestar 'Andújar Natural', que se desarrollaron con el lema; 'Por un mundo mejor'. La lectura de poemas por parte de Sensi Navas y la actuación de danza oriental del grupo El Despertar de Afrodita inauguraron un foro, que intentó inculcar en Andújar unos valores más justos y humanitarios.

Esta iniciativa, que nació de Sanayama Centro de Bienestar, es continuado ahora por la Asociación Semillas del Cambio que pretende fomentar un espacio para la reflexión, el cuidado y la consciencia.

Las actividades que se desarrollaron en las estas jornadas fueron las de yoga, meditación y danza oriental, talleres de alimentación y equilibrio, constelaciones familiares y sabiduría emocional y un Día del Niño lleno de juegos conscientes y yoga infantil. Semillas del Cambio quiso propiciar un encuentro para nutrir cuerpo, mente y espíritu y reconectar a los asistentes consigo mismos.

Temas

Danza

Andújar