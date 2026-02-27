La III Feria de la Carne de Monte vincula a Andújar con su entorno natural y cinegético

La III Feria de la Carne de Monte volverá a posicionar a la ciudad como referente de la gastronomía vinculada a su entorno natural y ... a su arraigada tradición cinegética. Durante los días 6, 7 y 8 de marzo, la Plaza de España se transformará en un espacio gastronómico al aire libre donde vecinos y visitantes podrán degustar propuestas culinarias basadas en este producto, en un ambiente festivo que se completará con actuaciones musicales.

El concejal de Promoción, Turismo y Comercio, Juan Carlos Martínez, acompañado por representantes de la Asociación de Ocio y Restauración de Andújar (AROA), destacó esta mañana en la presentación que esta iniciativa, «refuerza el vínculo entre nuestra sierra, nuestra cultura y nuestra cocina, convirtiendo un producto identitario en un atractivo turístico y gastronómico», constató Martínez. La feria, organizada en colaboración con AROA, contará con la participación de diversos establecimientos locales que ofrecerán tapas y platos elaborados con carne de monte, contribuyendo así a poner en valor una gastronomía que forma parte del legado culinario de la ciudad y que ha sido preservada generación tras generación por bares y restaurantes de Andújar.

«Si algo define a Andújar es su entorno natural y su tradición cinegética, porque somos capitanía de las monterías y esta herencia forma parte de nuestra economía, pero también de nuestra identidad», señaló Martínez, quien subrayó que la carne de monte representa producto de proximidad, cocina tradicional y una oportunidad para seguir impulsando el sector hostelero de municipio andujareño.

Homenaje

Como novedad, esta edición incluirá un acto de homenaje al desaparecido Restaurante Los Naranjos, en reconocimiento a su contribución a la gastronomía local. El acto institucional de entrega del reconocimiento tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 12:00 horas en la Plaza de España. La programación se completará ese mismo día, a las 18:00 horas, con la actuación del grupo Amigos de Gines, que amenizará la jornada con sus sevillanas dedicadas a la Virgen de la Cabeza.

Juan Marín, integrante del colectivo hostelero de la ciudad, ponderó que esta feria también es representativa del potencial que no solo atesora el municipio de Andújar, sino además la provincia jienense y animó venir a la Feria y a probar las bondades de la carne de monte, ligada a la enorme tradición montera de la que goza Andújar. La caza, además de ser una tradición profundamente arraigada en la historia local, desempeña un papel clave en la gestión del territorio y en la economía de la región. Asimismo, la carne de monte no solo refleja la riqueza cinegética Andújar, sino que también supone una oportunidad para la creación de empleo, el fortalecimiento del turismo rural y la promoción de un modelo de producción basado en la sostenibilidad.

El presidente de a Asociación de Ocio y Restauración de Andújar (AROA), Joaquín Luque, precisó en su intervención que 10 establecimientos de la ciudad participarán en la tercera edición de esta feria y avanzó que la pretensión de los organizadores es que crezca de una forma paulatina en futuras ediciones.

Luque detalló que la carne de monte será el producto estelar de este año, que ofrece un sinfín de variedades como el chorizo de ciervo, o la carne de jabalí, por lo que los participantes mostrarán una amplia y selecta gama de platos, que harán las delicias de los vecinos y visitantes.