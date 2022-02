Ideología, intereses incompatibles

Sin mirar de Despeñaperros para arriba, aquí también tenemos lo nuestro. La semana ha dado de todo y para todos. Comenzando por la famosa lista de ida y vuelta, del medio centenar de reivindicaciones a la Junta de Andalucía, que llevó al delegado de Fomento y Cultura Jesús Estrella a dar una rueda de prensa en la Plaza de España y no en el Palacio Municipal donde tenía lugar el encuentro con el alcalde, a los folletos del PP de lo que desde el Ayuntamiento se les niega a los iliturgitanos, pasando por dos noticias destacadas y destacables, cual son los paneles informativos de la estación de autobuses y la apuesta por la innovación y la excelencia en el IES Nuestra Señora de la Cabeza.

Y claro que hace cosas buenas el Ayuntamiento y el Gobierno Central., ahí está el ser capaces de que Anducab mantenga la máxima categoría de competición tres estrellas para la próxima edición de 2022 o licitar la redacción del estudio de viabilidad de la conexión de la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla con el corredor Córdoba–Jaén, que algún día veremos, como nos prometiera en el «pleistoceno» el que fuera consejero Gaspar Zarrias. Por lo que se refiere a lo primero, he aquí que en una jornada de trabajo entre Ayuntamiento y la Delegaciones que ostenta Jesús Estrella, los respectivos responsables de prensa, por orden claro esta de sus superiores, no se pusieran de acuerdo en dar información de la misma, por lo que se esperaba de forma conjunta y en el palacio municipal, acabó en la Plaza de España y de forma individual, como si los ciudadanos, en plena democracia, no tuvieran derecho a saber lo que se cuece entre dos Administraciones, en temas que le atañe, cual es el , por ejemplo , el casco histórico de la ciudad o la solución definitiva a las cocheras de las murallas y algo que sorprendió todavía más, por beneficioso, el retomar el papeleo del centro intermodal. Bueno hubiera sido conocer las dos posturas al unísono y no sólo, porque nada se ha dicho después por el Ayuntamiento, de forma unilateral.

Pero no fue después, sino antes, cuando conocimos el reparto entre los iliturgitanos, de un folleto del PP en el que hacen saber que el actual alcalde da la espalda a la ciudad permanentemente y sin proyectos de futuro para Andújar, subrayando ha cuanto han votado No el gobierno municipal(PSOE-UNIDAS PODEMOS) a las propuestas del PP que consideran beneficiosos para la ciudadanía y que hacen, según los populares, hacer menos con más presupuesto, pagar más impuestos que nunca y aumentar la desuda con los bancos.

En cuanto al panel informativo instalado en la estación de autobuses, todo llega. Desde que se construyera en el pasado siglo, ha sido ahora el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Jaén, adscrito a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio el que lo ha instalado, eso sí sin el itinerario perdido y reclamado de la línea directa a Fuengirola, que como todo lo que se pierde en la ciudad, no se recupera. Ahí está, en Salud, la segunda unidad de urgencias. Lo de la apuesta por la innovación y la excelencia en el IES Nuestra Señora de la Cabeza es bendecido, no sólo por Educación de la Junta, sino por Ciudadanos, formación política a nivel local, como prueba, junto con las muchas inversiones que ya lleva la Administración autonómica en la ciudad, del buen funcionamiento del pacto gobierno de la Junta del PP y esta formación.

Otro iliturgitano, como Jesús Estrella, el director general del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos Pablo Quesada que reivindicó, durante la inauguración de la II Semana de las Artes y las Letras la figura del docente como ejemplo y modelo para la sociedad y que «El IES Nuestra Señora de la Cabeza representa la filosofía de la Consejería de impulsar un cambio de modelo educativo que contempla como uno de sus ejes principales apostar por la excelencia educativa sin que ningún alumno o alumna se quede atrás