La VIII Gala Benéfica 'El Resurgir del Alma', se orientó hacia la Asociación AFA Alzheimer Andújar y tuvo una excelente respuesta de público en el ... Teatro Principal. Esta iniciativa cultural y solidaria se desarrolló bajo el título 'Un espectáculo creado para emocionar, inspirar y ayudar' y contó con la intervención del conferenciante motivacional, Manu Puentes, del showman Fran Avilés; de la cantautora, Carmen Caire; de la Escuela de Flamenco Tania Alcalá; del grupo de baile Los Bailongos, y del Despertar de Afrodita, con su espectáculo de danza oriental, que hicieron las delicias de los espectadores que se congregaron en el Principal

Arte al servicio de la solidaridad

El elenco de artistas contribuyó con su arte y dedicación al mantenimiento y desarrollo de los servicios y actividades que la asociación presta a las personas afectadas por la enfermedad de alzheimer y otras demencias, así como a sus familiares y cuidadores. Los asistentes participaron en un sorteo solidario con diferentes regalos, entre ellos tarjetas regalo de Amazon por valor de 50 euros, camisetas, libretas, memorias USB y libros.

AFA Alzheimer Andújar ha mostrado su agradecimiento a las personas que asistieron a este espectáculo y ensalzó el papel de las personas que hicieron posible esta gala, derrochando un cariño e ilusión a raudales. Con este espectáculo, el proyecto 'Resurgir del alma' cierra el calendario que le ha llevado por varios putos de la provincia de Jaén con fines solidarios y benéficos.

Orígenes

Esta idea benéfica y cultural empezó a concebirse cuando Manuel Jesús Puentes presentó, hace cuatro años su libro 'El resurgir del alma' en el Palacio de los Niños de Don Gome. En las distintas puestas de largo de la obra por los pueblos del entorno, fue incorporando varios espectáculos como la danza oriental, hasta desembocar en un festival benéfico en Torredonjimeno para ayudar a una mujer que se le había quemado la casa en la localidad toxiriana. La primera gala en Andújar tuvo lugar en el año 2024, para el Centro de Acogida e Inserción San Vicente de Paúl.