La humanidad no tiene fronteras

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Domingo, 20 de julio 2025, 18:53

La Asociación Humanitaria 'VAS Comarca de Andújar' se caracteriza por atender cualquier tipo de contingencia, ya sea de carácter nacional o internacional, o la que se produzca en su entorno más cercano. «En 24 horas lo tenemos todo preparado para actuar dentro o fuera del país», dice su presidente, Miguel González de Miguel.

En lo que respecta a Andújar y comarca, se dedican al reparto de fruta que le proporcionan otros colectivos, «nosotros al no disponer del Banco de Alimentos, hacemos la entrega de forma puntual al transeúnte», afirma el responsable de esta colectivo altruista con cerca de seis años de andadura en la zona. VAS presta una especial atención el reparto de material para la infancia, como silletas, y no se olvida de la gente que padece de alguna minusvalía, porque se encarga de proporcionarle elementos a aquellas personas que no puedan disponer de ellos. Una de sus señas de identidad es el ropero que tienen justo al lado de la sede de Ronda Mestanza y que estuvo operativo incluso en la etapa más virulenta de la pandemia, eso sí, con estrictas medidas de seguridad, «entre unas cosas y otras atendemos a una media de tres o cuatro personas al día», calcula.

Reivindicación

El presidente de VAS Andújar agradece al Ayuntamiento de Andújar que le cediera el local donde en la actualidad lleva a cabo sus asistencias, pero su presidente objeta que está ubicado en una periférica, «tenemos un voluntariado que es muy mayor y viene a atender el ropero desde puntos extremos de la ciudad como la zona de la Plaza de Toros o desde la zona del Polígono Puerta de Madrid». En lo que respecta al ropero, Miguel alaba el trabajo minucioso que desarrollan las mujeres y los hombres que conforman el voluntariado. «Toda la ropa que viene la clasifican y la que no ven bien la envían a Cáritas, porque nosotros estamos abiertos a colaborar con todas las asociaciones, y por eso cuando necesitamos algo también lo tenemos», añade.

Dana de Valencia

VAS Comarca de Andújar se volcó de lleno en ayudar en la dana de Valencia. «Envíamos tres trailers y 13 furgones y estuvimos repartiendo en Catarroja y quitando barro, pero nos vinimos aburridos porque existía mucha descoordinación», recuerda Miguel González de Miguel.

El colectivo se entregó de lleno desde el inicio de la guerra en Ucrania, con el envío de varios cargamentos y estuvo muy presente en tragedias como Haití y en el terremoto de Siria y Turquía. «Ylo hacemos con pocos recursos, pero logramos comprometer a mucha gente que presta de forma altruista a colaborar».

VAS ha logrado integrarse en l Comité Internacional de Derechos Humanos y ha recibido numerosos reconocimientos. Uno de sus hitos fue la celebración de la carrera urbana solidaria que contó con la implicación del campeón olímpico Fermín Cacho, del ocho veces campeón del mundo de marcha senior, Juan Antonio Porras, de la doble campeona del mundo de 400 metros vallas, la marroquí, Nezha Biduane, y de María José Cantudo.