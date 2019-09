Ya huele a Feria Altozano Ha sido llegar la última semana de agosto y empezar la vorágine festera. Como donde dije digo, la feria de septiembre en sus fechas tradicionales del 7 al 12, ahora digo Diego, del 5 al 10 y con Anducab y Atletismo incluido ISABEL RECA Andújar Lunes, 2 septiembre 2019, 10:00

Ha sido llegar la última semana de agosto y empezar la vorágine festera. Breve, pero conciso, como siendo habitual sus comparecencias, el concejal responsable de Festejos, Pedro Luis Rodríguez, y ante el colorista cartel obra de José Miguel Blanco, presentó una Feria en honor al Patrón San Eufrasio, «para todos», que al final va a resultar que para todos los públicos sí, menos para los amantes de la tauromaquia, los que, visto y oído, aprovecharon los festejos de la vecina ciudad de Linares, desplazándose un gran número de ellos. Criticar un programa de feria, donde salvo el toro, todo está presente, sin saber cómo se desarrollará, es altamente de camicace, otra cosa es señalar que las grandes actuaciones se tuvieron en el periodo vacacional de verano y que no dieron demasiado resultado. No se ha aclarado si en aquellos contratos se complementaban con los de Feria; de todas maneras, y a decir de los entendidos, es otra pata que cojea en la feria. Mientras, y con buen criterio, la apuesta por Anducab ha sido total, alcanzando la calificación de tres estrellas, que apenas una docena de concursos de estas características poseen y que lo sitúa en la élite de estas competiciones. La mejora de las instalaciones es patente y hasta la polémica adjudicación del bar que fue el pasado año se ha subsanado con hacerlo a un hostelero local. Si la satisfacción de la nueva responsable del evento, la concejal Alma Cámara, lo dejaba patente, no digamos ya el alcalde Paco Huertas, que le acompañaba en la presentación, que se mostraba orgulloso de que el caballo junto a la moda flamenca eran dos pilares básicos de la promoción de la ciudad de Andújar, no sólo ya en la Comunidad Andaluza, sino en toda España, e incluso en el extranjero, como lo prueba la participación de algunas de las ganaderías. Cierto, y así lo reconoce el propio alcalde, que el merito está en que la institución municipal a lo largo de las catorce ediciones, con crisis o sin ella, han sabido aguantar el tipo, mientras otras ciudades se caían, ante la imposibilidad de mantener la categoría. También, la apuesta de ANCE, otras instituciones y entidades, como empresarios locales que han sumado cada año, son la causa de que en esta edición se presuma de poder alcanzar un éxito mayor a anteriores ediciones. La suma del Atletismo, que también vuelve a su fecha de inicio, hace que el próximo fin de semana, la ciudad se convierta en todo un atractivo provincial, regional y provincial, al que le van a faltar las tan reclamadas plazas hoteleras. Andújar ofrece posibilidades para que el sector hotelero invierta en la creación de plazas. El que un empresario haya abierto el camino, con la creación de apartamentos turísticos y hasta de un hotel iniciado, debe ser la senda que otras firmas o cadenas cojan, convocatorias y festejos no faltan e incluso cabria la posibilidad de otros, en mente ya de la institución municipal e incluso de iniciativa privada.

El tema toros da para otro espacio, pero baste señalar que un coso, centenario sí, pero en manos privadas, que siempre dicho sea de paso, lo fue, y eso no privo de grandes festejos, difícil, sino hay una gran voluntad y entendimiento. Lo que hay, a la vista está no es suficiente.