Hoy martes salen a la venta las entradas para el festejo taurino de la feria de Andújar

Hoy martes día 25 de agosto, arranca la venta de entradas físicas para la corrida de toros que se celebrará en el coso andujareño el ... próximo día 6 de septiembre, a las 20:00 horas, con motivo de la Feria y Fiestas en honor a San Eufrasio.

El festejo estará protagonizado por un cartel de 'banderilleros de oro' integrado por El Fandi, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo, que se medirán ante seis toros de la ganadería de Fermín Bohórquez.

Las entradas físicas podrán adquirirse en los diferentes puntos de venta habilitados, así como online y por teléfono. La venta física se realizará en la Oficina de Turismo de Andújar, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, y los sábados, en horario de mañana. Mientras, que el día 5 de septiembre podrán adquirirse en el mismo horario de mañana y tarde en las taquillas de la plaza de toros. Del mismo modo, las entradas también continuarán disponibles a través de la web oficial de la empresa: www.tauroemocion.com, y también en el teléfono 633 15 18 36.

Un cartel de categoría

La corrida se presenta como uno de los festejos taurinos más destacados del calendario de la provincia de esta temporada, en un festejo que apuesta por un cartel de categoría, que reunirá a tres nombres destacados del panorama de toreros banderilleros actual, con el fin de aglutinar el gusto de todo tipo de público aficionado a la tauromaquia.