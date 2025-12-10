La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad

La colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad volverá a ser clave para reducir a la mínima expresión las incidencias en las fiestas navideñas, ... como se ejemplificó ayer en la reunión de la Junta Local de Seguridad, convocada por el Ayuntamiento.

La reunión resultó primordial clave para reforzar la prevención, garantizar el disfrute seguro de la ciudadanía y coordinar el trabajo entre todas las administraciones implicadas. El encuentro estuvo presidido por el alcalde, Francisco Carmona, acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mezquita. También participaron participado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella; el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Pedro Garrido; así como representantes de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Bomberos y Protección Civil.

Más tiempo para el ocio

Durante la sesión, se acordó la ampliación de horarios de apertura para cafeterías, bares, restaurantes, locales de ocio y discotecas, con dos horas adicionales del 23 de diciembre al 6 de enero, así como la regulación de cotillones y eventos especiales para asegurar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. El alcalde, Francisco Carmona, destacó la importancia de esta coordinación: «La prevención es fundamental, porque Andújar es una ciudad segura y queremos que nuestros vecinos y vecinas disfruten de estas fiestas con tranquilidad», señaló el primer edil andujareño, quien ahondó en la cooperación entre todos los cuerpos de seguridad. Carmona aseguró que los cuerpos policiales mantienen localizados los posibles focos de incidentes y cuentan con un nivel de resolución muy alto, por encima del 30%. «Hay un trabajo serio, profesional y eficaz que permite que Andújar siga siendo un referente en coordinación y prevención», añadió Carmona.

Gobierno de España

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Pedro Garrido, indicó que desde el Gobierno de España se reforzarán los operativos de Policía Nacional y Guardia Civil, tanto en el casco urbano como en los accesos y en zonas rurales, con el fin de garantizar desplazamientos seguros y la celebración tranquila de los distintos eventos. La Benemérita también establecerá una vigilancia en las viñas.

La Policía Autonómica intensificará las inspecciones en establecimientos de hostelería y ocio en colaboración con la Policía Local, velando porque todos los locales cumplan la normativa de seguridad ante la elevada afluencia prevista. Esta colaboración entre administraciones permitirá reforzar el dispositivo municipal en unas fechas especialmente sensibles por la gran concentración de vecinos y visitantes. Jesús Estrella reiteró el compromiso de colaboración del Gobierno andaluz para que el municipio continúe siendo un municipio seguro durante estas celebraciones.

Llegan las sanciones por el mal uso de patinete eléctrico

El alcalde, Francisco Carmona, también se refirió a la campaña de concienciación y de sanción en el uso de los patinetes eléctricos, ante su manejo inadecuado por la ciudad y por el atropello del pasado día 30 de noviembre que provocó una herida muy grave. La Policía Local ha impuesto 26 sanciones, que han conllevado la retirada de algunos patinetes. Carmona recordó que existe un bando municipal del año 2024 que regula la conducción de estos patinetes. «Con una normas muy claras que se deben cumplir para la seguridad en la movilidad por la ciudad», abogó el regidor.