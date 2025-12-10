Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miembros de la Junta Local de Seguridad presidida por el alcalde. GONZÁLEZ
Los cuerpos policiales mantendrán localizados los posibles focos de incidentes en todo el municipio

La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad

NAVIDAD SEGURA ·

La Junta Local de Seguridad se reunió ayer para reforzar la coordinación y garantizar el ocio seguro de la ciudadanía

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:02

La colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad volverá a ser clave para reducir a la mínima expresión las incidencias en las fiestas navideñas, ... como se ejemplificó ayer en la reunión de la Junta Local de Seguridad, convocada por el Ayuntamiento.

