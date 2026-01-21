El Hospital de Andújar ensalza a los sanitarios que atendieron a los heridos en Adamuz

El Hospital Alto Guadalquivir ha reconocido públicamente el trabajo de sus profesionales por su asistencia en el accidente ferroviario de Adamuz, la localidad cordobesa que ... se halla a 62 kilómetros de Andújar, lo que propició el traslado de 20 heridos leves gracias a la coordinación de todo el dispositivo de emergencias y al traslado de los integrantes de Protección Civil de Andújar.

Unas 20 personas fueron derivadas al hospital comarcal de Alta Resolución andujareño, de las que 11 precisaron hospitalización. Al final, dos de ellas estuvieron 24 horas en observación. El equipo directivo ensalza la dedicación y profesionalidad y la calidad humana en los momentos tan difíciles provocados por la catástrofe.

Preocupación al principio

Según el testimonio de profesionales que atendieron a las personas heridas, la mayoría fueron de la provincia de Huelva. Los momentos de mayor tensión se vivieron al principio, porque no sabían con lo que se iban a encontrar, pero a medida que fueron llegando la atención fue fluida y coordinada, porque ayudó mucho que las heridas no fueran de consideración.

Traumatismos y contusiones fueron los casos que tuvieron que asistir, y al esmero y cuidado de los profesionales se pusieron a disposición de los pacientes todos los equipos técnicos y radiológicos. La zozobra y la angustia de los primeros instantes, dieron paso al alivio de los atendidos y familiares, sobrecogidos por la dimensión de la tragedia. Cuatro personas de dos familias distintas pernoctaron esa noche en un hotel cercano. Tanto ellas, como la veintena de personas que fueron trasladadas al hospital, se han llevado un grato recuerdo de la ciudad, tanto de los profesionales del hospital, como de las muestras de solidaridad y apoyo con las que se encontraron desde primer instante en la población.