Homenaje a un grande de la tauromaquia de la provincia de Jaén

El mundo de la tauromaquia de la ciudad ha rendido un entrañable homenaje a un icono y referente taurino que ha dado la provincia, como ... es el apoderado Juan Ruiz Palomares, natural de las Navas de San Juan y que llevó a Enrique Ponce a lo más alto de la figura de toreo durante una década, para forjar una leyenda que será imborrable, pese al paso inmisericorde de los años.

Este tributo lo ha realizado la peña taurina de Andújar Benjamín Sorando, que ha alcanzado 85 años d andadura, y que planea varias actividades con motivo de esta efemérides La próxima tendrá lugar el día 29 de octubre, con la inauguración de la exposición fotográfica sobre las ganaderías taurinas que han pastado en la serranía andujareña. Pues las XII Charlas Taurinas de la peña, celebradas en el Palacio de los Niños de Don Gome, derivaron en el reconocimiento a la figura de Juan Ruiz Palomares, persona muy admirada en el estamento taurino por su humildad, bonhomía, perspicacia y sentido del humor a la hora de moldear a una figura del toreo desde su infancia.

Orígenes

El moderador de la charla, el crítico taurino, Luis Miguel Parrado, se remontó a los orígenes profesionales de Ruiz Palomares, en su etapa de vendedor de electrodomésticos. En su época de ganadero, le advirtieron de la valía de un niño de la localidad valenciana de Chiva, Enrique Ponce, que a los 13 años lo adoptó en su finca de Navas de San Juan, donde el diestro valenciano mostró maneras en una becerrada.

Juan Ruiz relató sus triunfos en una novillada sin picadores en el año 1986 en Baeza, y recordó como dos años más tarde cuajó una gran tarde en la primera novillada con picadores en Castellón. Un encierro con seis toros en el verano de 1989 catapultó a Ponce al estrellato, hasta su retirada de los ruedos en el año 2024. Aparte de los éxitos cosechados por Ponce en las plazas de España y de América, uno los grandes hitos que alcanzó el dúo que conformó con Palomares fue el de firmar unas 130 corridas a año, un hecho que no pasó inadvertido por los entendidos, como así también las cuatro décadas de apoderamiento de la misma persona.

Pese a estar a la sombra, nunca pasó desapercibida la figura de Juan Ruiz Palomares, y como se demostró en los videos emitidos durante el homenaje que recibió en Andújar, se ha granjeado el respeto, la admiración y los elogios de toreros, empresarios, ganaderos, periodistas, apoderados y de su familia. Así lo expresaron con su presencia o en las manifestaciones de sus videos, que concluyeron con los testimonios de Enrique Ponce, que ha formado un tándem indisoluble con Ruiz Palomares que pasarán a formar parte de la leyenda en el mundo del toreo para orgullo de la provincia jienense y de la localidad de Navas de San Juan, donde Juan Ruiz es su Hijo Predilecto desde el año 2023. Además, ha dejado huella, porque su hijo apodera a otro gran torero como es David de Miranda.