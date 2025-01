Un hombre, un nombre

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 27 de enero 2025, 20:15 Comenta Compartir

Asistíamos el pasado viernes, en el antiguo templo de Santa Marina, primera curiosidad, al solemne Pleno de la Corporación Municipal iliturgitana, segunda curiosidad, con lleno hasta la bandera formado por todos los estamentos de la sociedad, iliturgitana o de fuera de nuestra ciudad, al nombramiento y entrega de distinciones de Hijo Predilecto a un hijo de Andújar, su nombre Eduardo Criado García, que a casi sus 92 años dejó sorprendido al personal, en su intervención de agradecimiento, por su clarividencia y especialmente por dedicar las palabras justas y leales a quienes consideraba que debía de hacerlo, pero sobre todo dejando muy patente que era un hombre de Fe y quien sin la ayuda de Dios, nada habría podido.

El alcalde, Francisco Carmona, que le hizo entrega de las correspondientes acreditaciones de la más alta distinción que concede el Ayuntamiento, reconoció, en nombre de la ciudad y sus vecinos , este merecimiento, impulsado por el Pleno municipal en la que destaca su excepcional trayectoria personal y profesional, marcada por su firme compromiso económico, social y cultural de Andújar

Señalo lo de primera curiosidad casualidad, lo del templo de Santa Marina, porque parte, mucha parte de la vida de Criado se ha desarrollado vinculada a la Iglesia, no sólo Diocesana sino del Arzobispado de Granada. Para testiguarlo, allí estaba una amplia representación del estamento eclesiástico.

La segunda, que fuera a instancias del alcalde, cargo que también ocupó en los años quizás más difíciles de la llamada Transición y allí estaban para atestiguarlo, lo viejos comunistas, como Sáez Mata o miembros de CC.OO. Pero si aquello era el pasado, el hoy, empresarios, comerciantes y las Cámaras Andaluzas y de España, a las que aun sigue unido, tenían sus miembros.

Tampoco le fue ajena la banca, donde fue director del Banco de Andalucía más de una década, algunos de cuyos empleados de entonces, también hicieron acto de presencia. Y como no, la clase política, no ya local, sino provincial y autonómica. Desde la consejera Catalina García, al delegado del gobierno en Jaén Jesús Estrella, al subdelegado del Gobierno Manuel Fernández y el presidente de la Diputación Francisco Reyes; y como no, anteriores alcaldes de la democracia.

Lo que se podía denominar, amistad con todos, filiación con nadie. Fue y es difícil saber de las filias y de las fobias de Eduardo Criado. Hasta Unidad Andaluza de Manuel Clavero y la Democracia Cristiana de Oscar Alzaga, formaron parte de su ese ser político que siempre llevó dentro. Imposible, para algunos que, desde un sencillo mostrador de venta de zapatos, en los bajos de su casa, haya podido llegar a tanto y a tantos. Se le atribuye a su trabajo y a la suerte, él insiste que a todo ello con la ayuda de Dios, sin cuya voluntad no se mueve ni una hoja del árbol; y en el centro su ciudad, a la que el día de hoy le duele que pierda habitantes.

Su otro pedestal, la familia, un concepto casi denostado hoy para una gran mayoría, pero que fue para él y su fallecida esposa Loli, el núcleo fundamental para la educación de sus cinco hijos. Con todos estos componentes, pero muy especialmente los que le hacen acreedor y merecedor del título de Hijo Predilecto de la ciudad de Andújar están el que desde todos y cada uno de esos puntos cardinales tenían un centro común, el desarrollo socioeconómico de una ciudad, cuyo lugar estratégico se ha puesto siempre en boca de toda la clase política, pero que no ha despegado porque él siempre consideró y sigue considerando, que no es obra sólo y exclusivamente de este sector, sino de todos y cada uno de sus habitantes.

El nonagenario ue se siente enormemente agradecido a sus vecinos y a la Corporación. Eduardo Criado el hombre que hasta el momento, es el único que ostenta este título, no sólo demostró que es meritorio de dicho otorgamiento, sino que se siente capaz de echar una mano a la clase política para conseguir lo que él siempre anhelo, Andújar ciudad centro comarcal de esta parte de la provincia de Jaén. Como dijo el alcalde, Francisco Carmona Limón, «la distinción de Hijo Predilecto es, además, un testimonio del orgullo de toda la ciudadanía por contar entre sus hijos con una figura de la talla de Eduardo Criado, cuya influencia y buen hacer han trascendido las fronteras locales».

